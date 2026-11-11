Colleoni Arredamenti chiude: «Nelle case da oltre 60 anni»

L’attività era iniziata a Valbrembo grazie all’intuizione dei fratelli Oscar e Ivano Colleoni, che si erano dapprima trasferiti ad Almè, per poi arrivare nel 1976 sulla Briantea. «Proprio ieri abbiamo abbandonato lo stabile, che è stato venduto e troverà una nuova destinazione commerciale – commentano i figli di Oscar Colleoni, che è mancato l’anno scorso dopo aver rivestito nel tempo anche la carica di presidente dei mobilieri di Ascom Bergamo –. Nel frattempo ci siamo trasferiti temporaneamente in centro al paese, in largo Vittoria 8, dove concluderemo gli ultimi ordini e le consegne ai nostri affezionati clienti. Sul nostro sito e in loco abbiamo inoltre ancora diversi mobili e oggetti di arredo che proponiamo in saldo. Nei prossimi mesi l’attività chiuderà poi definitivamente i battenti».

Il mancato passaggio generazionale

Dopo alcuni mesi di sconti è arrivata la decisione definitiva, dovuta anche al mancato passaggio generazionale, visto che nessuno dei nipoti ha scelto di proseguire in questo campo. «La nostra è sempre stata un’impresa a gestione familiare dove ciascuno di noi aveva dei compiti ben precisi, suddivisi fra amministrazione e vendita – aggiungono i sei figli del fondatore, Fiorenza, Edi, Cinzia, Denise, Isabella e Claudio –. Per decenni abbiamo servito più generazioni di clienti, che abbiamo accolto nel nostro edificio di ben tre piani tra magazzino ed esposizione».

Tanti ricordi e un pizzico di malinconia

Non appena pubblicati i ringraziamenti sui social, «abbiamo ricevuto decine di messaggi e in molti si sono dichiarati dispiaciuti perché perdono un punto di riferimento. Dopo più di sei decenni di attività svolta con passione e gratitudine è arrivato il momento di salutare: una decisione importante, che porta con sé tante emozioni, ricordi e un pizzico di malinconia», aggiunge la famiglia Colleoni.