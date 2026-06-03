Dichiarazione dei redditi, l’80% sceglie la semplificata

Sul canale YouTube dell’Agenzia è disponibile un video che illustra le novità 2026

Tra gli accessi registrati finora, l’80% degli utenti ha scelto il 730 semplificato, che guida l’utente con un’interfaccia più intuitiva e termini semplici. Per visualizzare, modificare e inviare la dichiarazione 730, basta accedere alla propria area riservata tramite una delle seguenti credenziali: Sistema pubblico di identità digitale (Spid), Carta d’identità elettronica (Cie) e Carta nazionale dei servizi (Cns). È sempre possibile delegare un familiare o un’altra persona di fiducia a operare online nel proprio interesse: per farlo, basta utilizzare l’apposita funzionalità disponibile nella propria area personale; in alternativa, si può inviare una Pec o presentare la richiesta a un qualunque ufficio dell’Agenzia delle entrate. Tutte le informazioni utili sono raccolte sul sito «Info e assistenza» e nella nuova guida nella sezione «L’Agenzia informa». Sul canale YouTube dell’Agenzia è disponibile un video che illustra le novità 2026.