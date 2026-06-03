Dichiarazione dei redditi, l’80% sceglie la semplificata
IL MODELLO 730. Fino al 20 giugno assistenza telefonica anche di sabato. A disposizione degli utenti siti online, oltre a un canale YouTube dedicato.Lettura 1 min.
Dopo essere rimasti disponibili in modalità consultazione dallo scorso 30 aprile, ora i modelli 730 possono essere integrati, modificati o accettati così come proposti dal Fisco e, con l’apertura dell’apposito canale online del portale dell’Agenzia delle entrate, inviati via web.
Sul canale YouTube dell’Agenzia è disponibile un video che illustra le novità 2026
Tra gli accessi registrati finora, l’80% degli utenti ha scelto il 730 semplificato, che guida l’utente con un’interfaccia più intuitiva e termini semplici. Per visualizzare, modificare e inviare la dichiarazione 730, basta accedere alla propria area riservata tramite una delle seguenti credenziali: Sistema pubblico di identità digitale (Spid), Carta d’identità elettronica (Cie) e Carta nazionale dei servizi (Cns). È sempre possibile delegare un familiare o un’altra persona di fiducia a operare online nel proprio interesse: per farlo, basta utilizzare l’apposita funzionalità disponibile nella propria area personale; in alternativa, si può inviare una Pec o presentare la richiesta a un qualunque ufficio dell’Agenzia delle entrate. Tutte le informazioni utili sono raccolte sul sito «Info e assistenza» e nella nuova guida nella sezione «L’Agenzia informa». Sul canale YouTube dell’Agenzia è disponibile un video che illustra le novità 2026.
Il call center dell’Agenzia delle Entrate
A disposizione ci sono tre numeri: 800.90.96.96 (da rete fissa), 06.97.61.76.89 (da cellulare), 0039.06.45.47.04.68 (dall’estero)
I contribuenti hanno inoltre a disposizione un’assistenza straordinaria del call center dell’Agenzia delle entrate: fino al 20 giugno, il servizio telefonico con operatore, solitamente attivo dal lunedì al venerdì, risponderà alle chiamate anche il sabato mattina, dalle 9 alle 13. Gli esperti dell’Agenzia offriranno supporto per la consultazione e la compilazione della dichiarazione precompilata e saranno pronti a risolvere eventuali dubbi. A disposizione ci sono tre numeri: 800.90.96.96 (da rete fissa), 06.97.61.76.89 (da cellulare), 0039.06.45.47.04.68 (dall’estero). Il servizio, dedicato all’utenza non professionale, è gestito dai consulenti fiscali specializzati che hanno aderito all’iniziativa e, al termine della chiamata, sarà possibile esprimere un giudizio anonimo sulla qualità dell’assistenza ricevuta.
La scadenza per l’invio del 730 è fissata al 30 settembre 2026. Calendario leggermente diverso per i contribuenti che utilizzano Redditi persone fisiche: i modelli saranno disponibili in consultazione, con possibilità di apportare eventuali modifiche e/o integrazioni; potranno essere poi inviati fino al 2 novembre 2026 (il 31 ottobre cade di sabato).
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