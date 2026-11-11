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Economia / Bergamo Città Mercoledì 11 Novembre 2026

Diesel, torna lo «sconto» ma solo fino al 23 novembre

A SORPRESA. Per gli automobilisti è ripartita la caccia al risparmio, mentre i gestori delle stazioni di servizio si ritrovano ad aggiornare i listini.

Lettura 1 min.
Luca Bonzanni
Luca Bonzanni Collaboratore

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Diesel, torna lo «sconto» ma solo fino al 23 novembre
Ripristinato a sorpresa il taglio delle accise sul gasolio

Contrordine, il mini-taglio delle accise sul diesel è ripristinato. In questo vortice energetico, i carburanti continuano a vivere una fase di perenne saliscendi: non tanto ormai per le fluttuazioni del mercato, quanto per il susseguirsi di variazioni normative. Sabato sera era scaduta la finestra delle «accise mobili», il meccanismo che riduce temporaneamente una parte delle imposte grazie al maggior gettito dell’Iva, e così domenica e lunedì i prezzi erano tornati a salire. Lunedì sera, però, il ministero dell’Economia e delle Finanze e il ministero dell’Ambiente e della Sicurezza energetica hanno firmato un nuovo decreto che riattiva lo «sconto» – pari a circa 4,9 centesimi al litro complessivi – sul gasolio fino al 23 novembre.

Resta invece immutato lo scenario legato alla benzina: la larghissima parte degli impianti mantiene la tariffa attorno ai 2 euro

Insomma, le accise mobili sono davvero... mobili. E così per gli automobilisti è ripartita la caccia al risparmio (che è comunque limitato, perché si stima che questa misura valga in media meno di 2,50 euro per il pieno di una utilitaria), mentre i gestori delle stazioni di servizio si ritrovano ad aggiornare i listini. Lunedì, ad esempio, Eni aveva dato indicazione di alzare di 3 centesimi il «prezzo consigliato» (salito a 2,23 euro «assorbendo» una parte del rincaro), e ora è attesa una comunicazione analoga per abbassarlo di 3 centesimi (riportandolo a 2,20 euro, in linea con la situazione della scorsa settimana); dove non vige il price cap, l’oscillazione è appunto nell’ordine dei 4,9 centesimi. «Si continua a navigare a vista – commenta Renato Mora, presidente del Gruppo Benzinai di Confcommercio Bergamo –, il quadro delle accise sul diesel cambia da un giorno all’altro. Dopo questo provvedimento, però, almeno fino al 23 novembre non ci aspettiamo altri ritocchi». Ma non si sa mai, visti i precedenti.

Resta invece immutato lo scenario legato alla benzina: la larghissima parte degli impianti mantiene la tariffa attorno ai 2 euro, ossia l’asticella introdotta dalle compagnie che avevano adottato il price cap e divenuta di fatto il valore di riferimento anche per la concorrenza. Tendenza di rialzo recente, infine, per il gpl e il metano.

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