Sono 536 i dipendenti a tempo indeterminato persi dagli enti locali bergamaschi tra il 2013 e il 2024. Secondo i dati diffusi dalla Fp Cgil, il personale non dirigente è passato da 5.660 a 5.124 unità, con una riduzione del 9,5%. Una situazione che il sindacato denuncia in vista dello sciopero generale del 20 novembre, chiedendo maggiori risorse nella legge di bilancio 2027.

Comuni bergamaschi, organici ridotti e personale sempre più anziano

Nei soli Comuni della provincia si contano 298 dipendenti in meno rispetto al 2013. In 84 amministrazioni lavorano al massimo cinque addetti, con possibili ripercussioni sui servizi ai cittadini. Il calo più marcato riguarda operatori e operatori esperti, passati da 1.649 a 878 (-46,8%). Nel 2024 le uscite hanno superato le assunzioni di sette unità, mentre 700 dipendenti hanno almeno 60 anni, rendendo necessario programmare il ricambio generazionale.

Stipendi negli enti locali, potere d’acquisto in calo del 7,6%

La retribuzione media annua lorda stimata è salita da 29.709 a 32.903 euro, ma l’inflazione ha determinato una perdita del potere d’acquisto del 7,6%. Significativo anche il divario nel ricorso al part-time: interessa il 26,4% delle lavoratrici contro il 7,1% degli uomini.

Sciopero del 20 novembre, le richieste della Cgil