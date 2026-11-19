Fiera dell’orientamento, torna a Bergamo il grande open day delle scuole
L’INIZIATIVA. Quarta edizione della Fiera dell’orientamento: un grande open day organizzato dalla Provincia di Bergamo per aiutare i ragazzi e le ragazze a tracciare il loro futuro.Lettura 1 min.
Bergamo
L’ appuntamento è per venerdì 27 e sabato 28 novembre alla Fiera di Bergamo: due giorni nei quali sarà possibile visitare 98 stand con la presenza di 112 enti partecipanti (44 istituzioni scolastiche statali, 13 istituti scolastici paritari, 19 istituzioni formative, 7 ITS Academy, 4 in rappresentanza dei percorsi universitari e l’ Accademia della Guardia di Finanza, 2 Centri provinciali per istruzione degli adulti e 22 enti del territorio) che presenteranno il quadro dell’ offerta formativa dopo la scuola secondaria di primo grado, post diploma e del mondo del lavoro. Il taglio del nastro si terrà alle 9 di venerdì 27 novembre. La fiera sarà aperta ai visitatori con ingresso libero e gratuito in entrambi i giorni: venerdì 27 novembre dalle 9 alle 14 e sabato 28 novembre dalle 9 alle 18.
Le dichiarazioni degli organizzatori
«Un open day completo per aiutare i ragazzi a fare una scelta consapevole per i loro futuro», ha detto il presidente delle Provincia di Bergamo, Gianfranco Gafforelli nella mattinata di giovedì 19 novembre in occasione della presentazione della Fiera. «L’ obiettivo non è dire ai ragazzi cosa fare, ma mettere in campo le condizioni migliori per fare in modo che i giovani facciano una scelta consapevole, sottolineando che non esistono percorsi formativi né lavori di serie A o serie B», ha aggiunto Umberto Valois, consigliere delegato alla Pianificazione scolastica.
«Siamo in campo per contrastare la dispersione scolastica», ha fatto presente Simone Nava, consigliere delegato alla Formazione e Lavoro. «Un evento sistemico per raccontare le realtà scolastiche e le esigenze lavorative del territorio», ha dichiarato la dirigente Elisabetta Donati. Tra le novità di questa edizione, la presenza tra gli stand dell’ Associazione italiana Arbitri, per promuovere i percorsi di formazione dedicati ai giovani, e l’evento di orientamento con gli Ufficiali e gli Allievi dell’ Accademia della Guardia di Finanza dal titolo «WannaBe: l’ufficiale della Guardia di finanza e il percorso accademico» programmato per sabato 28 novembre alle 11 nella Sala Caravaggio. Tra le novità, la presenza del Centro Europe Direct - Ufficio Europa della Provincia di Bergamo per avvicinare e far conoscere l’Europa ai cittadini sul territorio. Presenti anche i Centri per l’ impiego con un evento, in entrambe le giornate di Fiera, per aiutare gli studenti nella scelta del proprio percorso futuro. Per tutte le informazioni qui.
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