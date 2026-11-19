L’ appuntamento è per venerdì 27 e sabato 28 novembre alla Fiera di Bergamo: due giorni nei quali sarà possibile visitare 98 stand con la presenza di 112 enti partecipanti (44 istituzioni scolastiche statali, 13 istituti scolastici paritari, 19 istituzioni formative, 7 ITS Academy, 4 in rappresentanza dei percorsi universitari e l’ Accademia della Guardia di Finanza, 2 Centri provinciali per istruzione degli adulti e 22 enti del territorio) che presenteranno il quadro dell’ offerta formativa dopo la scuola secondaria di primo grado, post diploma e del mondo del lavoro. Il taglio del nastro si terrà alle 9 di venerdì 27 novembre. La fiera sarà aperta ai visitatori con ingresso libero e gratuito in entrambi i giorni: venerdì 27 novembre dalle 9 alle 14 e sabato 28 novembre dalle 9 alle 18.

Le dichiarazioni degli organizzatori

«Un open day completo per aiutare i ragazzi a fare una scelta consapevole per i loro futuro», ha detto il presidente delle Provincia di Bergamo, Gianfranco Gafforelli nella mattinata di giovedì 19 novembre in occasione della presentazione della Fiera. «L’ obiettivo non è dire ai ragazzi cosa fare, ma mettere in campo le condizioni migliori per fare in modo che i giovani facciano una scelta consapevole, sottolineando che non esistono percorsi formativi né lavori di serie A o serie B», ha aggiunto Umberto Valois, consigliere delegato alla Pianificazione scolastica.