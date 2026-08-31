Burger button
LEGGI L'EDIZIONE DIGITALE
BERGAMO TV

SEZIONI

CRONACA SPORT ECONOMIA CULTURA E SPETTACOLI EVENTI CINEMA VIDEO PODCAST DOSSIER

RUBRICHE

AMBIENTE E ENERGIA AMICI CON LA CODA BERGAMO SENZA CONFINI EDITORIALI IL PUNTO IL PIACERE DI LEGGERE INTERVISTE ALLO SPECCHIO L'ECO DI BERGAMO INCONTRA LA BUONA DOMENICA IL PUNTO (CLONE) LA SALUTE LE TUE FOTO MODA E TENDENZE OROBIE LA DOMENICA DEL VILLAGGIO RICETTE (QUASI) PERFETTE SCIENZA E TECNOLOGIA TIC TAC STORYLAB VOLONTARIATO

SPORT

NOTIZIE DI SPORT CLASSIFICA CHAMPIONS LEAGUE CLASSIFICA UEFA CONFERENCE LEAGUE CLASSIFICA SERIE A CLASSIFICHE

TERRITORIO

BERGAMO CITTÀ PIANURA VAL BREMBANA VALLI SERIANA E DI SCALVE HINTERLAND VAL CALEPIO E SEBINO ISOLA E VALLE SAN MARTINO VAL CAVALLINA VALLE IMAGNA

SERVIZI

EDIZIONE DIGITALE ABBONAMENTI NECROLOGIE OGNI VITA UN RACCONTO PUBBLICITÀ CONCORSI ECO STORE - INIZIATIVE ARCHIVIO METEO CINEMA LE AZIENDE COMUNICANO SEGNALA UN PROBLEMA COMUNICA CON LA REDAZIONE I PIÙ LETTI SKILL ALEXA NEWS IN TEMPO REALE

CHI SIAMO

REDAZIONE EDITORE CONTATTI COLLABORA CON NOI PRIVACY E POLICY

COMMUNITY

thumb Corner
 Corner
thumb Skille
 Skille
thumb Eppen
 Eppen
thumb Orobie
 Orobie
thumb Delta Index
 Delta Index
thumb Eco.Bergamo
 Eco.Bergamo

NETWORK

thumb BergamoTV
 BergamoTV
thumb Radio Alta
 Radio Alta
thumb Kendoo
 Kendoo
thumb L'Eco Cafè
 L'Eco Cafè
thumb Case in festa
 Case in festa
thumb Edoomark
 Edoomark
thumb Storylab
 Storylab
thumb Ark
 Ark
Economia / Bergamo Città Lunedì 31 Agosto 2026

Fiera di Sant’Alessandro, 193 espositori e tante novità: il programma

L’EVENTO. Dal 4 al 6 settembre alla Fiera di Bergamo 193 espositori, eventi equestri, tradizioni, incontri e la finale del Palo della Cuccagna.

Lettura meno di un minuto.

Accedi per ascoltare gratuitamente questo articolo

Fiera di Sant’Alessandro, 193 espositori e tante novità: il programma
Una passata edizione della Fiera di Sant’Alessandro. Nel 2026 la 23esima edizione si svolge dal 4 al 6 settembre, nel complesso fieristico di via Lunga a Bergamo.

Bergamo

Dal 4 al 6 settembre torna alla Fiera di Bergamo la Fiera di Sant’Alessandro, storica manifestazione dedicata all’agricoltura e al mondo rurale. La 23ª edizione, organizzata da Bergamo Fiera Nuova e Promoberg, riunirà 1 93 espositori, 148 dei quali lombardi e 104 bergamaschi. Nel 2025 i visitatori erano stati 50 mila.

Fiera di Sant’Alessandro 2026, le novità

Tra gli appuntamenti inediti c’è la pigiatura dell’uva, organizzata con il Moscato di Scanzo, venerdì 4 settembre alle 16: quattro squadre composte da politici, influencer e rappresentanti della società civile e sportiva si sfideranno in una prova dedicata a una tradizione del territorio. Alle 15.15 è invece previsto un talk su come i social abbiano cambiato il racconto del mondo rurale.

Fiera di Sant’Alessandro, 193 espositori e tante novità: il programma
Alla Camera di Commercio di Bergamo la presentazione della 23esima edizione della Fiera di Sant’Alessandro, che si svolgerà dal 4 al 6 settembre 2026. Nella foto da sinistra Paola Albani, Enzo Ferrazzoli, Carlo Conte, Erminia Comencini, Paolo Agnelli, Antonio Sorice, Giovanni Zambonelli, Giuseppe Epinati, Gabriele Borella, Oriana Ruzzini
(Foto di Gian Vittorio Frau)

Cavalli, Palo della Cuccagna e tradizioni

Per tutte e tre le giornate spazio al mondo equestre, con spettacoli e dimostrazioni. Torna anche «I Mille», a cura dell’Associazione Sportiva G.Horses, con esibizioni di Alta Scuola ed equitazione classica.

Fiera di Sant’Alessandro, 193 espositori e tante novità: il programma
Paolo Agnelli, presidente di Promoberg
(Foto di Gian Vittorio Frau)

Sabato 5 settembre, alle 20, l’area esterna ospiterà la finale del 15° Campionato Italiano di Palo della Cuccagna. In programma anche degustazioni, la Rassegna Zootecnica, il gioco storico bergamasco Pirlì e la Country Dance Marathon.

Gli incontri sull’agricoltura

Venerdì 4 settembre Coldiretti Bergamo promuoverà il convegno «L’agricoltura bergamasca tra scenari di guerra e nuovi mercati», mentre Aic discuterà delle prospettive future del settore. Sabato Ats Bergamo affronterà i temi della biosicurezza e della sicurezza sul lavoro nell’allevamento suinicolo.

L’inaugurazione è fissata venerdì 4 settembre alle 14.30 nella Galleria Centrale.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Bergamo
Tradizioni
Arte, cultura, intrattenimento
Agricoltura
Economia, affari e finanza
Associazione Sportiva G.Horses
Aic
bergamo fiera nuova
ATS BERGAMO
Coldiretti Bergamo
Promoberg