Fiera di Sant’Alessandro, 193 espositori e tante novità: il programma
L’EVENTO. Dal 4 al 6 settembre alla Fiera di Bergamo 193 espositori, eventi equestri, tradizioni, incontri e la finale del Palo della Cuccagna.Lettura meno di un minuto.
Bergamo
Dal 4 al 6 settembre torna alla Fiera di Bergamo la Fiera di Sant’Alessandro, storica manifestazione dedicata all’agricoltura e al mondo rurale. La 23ª edizione, organizzata da Bergamo Fiera Nuova e Promoberg, riunirà 1 93 espositori, 148 dei quali lombardi e 104 bergamaschi. Nel 2025 i visitatori erano stati 50 mila.
Fiera di Sant’Alessandro 2026, le novità
Tra gli appuntamenti inediti c’è la pigiatura dell’uva, organizzata con il Moscato di Scanzo, venerdì 4 settembre alle 16: quattro squadre composte da politici, influencer e rappresentanti della società civile e sportiva si sfideranno in una prova dedicata a una tradizione del territorio. Alle 15.15 è invece previsto un talk su come i social abbiano cambiato il racconto del mondo rurale.
Cavalli, Palo della Cuccagna e tradizioni
Per tutte e tre le giornate spazio al mondo equestre, con spettacoli e dimostrazioni. Torna anche «I Mille», a cura dell’Associazione Sportiva G.Horses, con esibizioni di Alta Scuola ed equitazione classica.
Sabato 5 settembre, alle 20, l’area esterna ospiterà la finale del 15° Campionato Italiano di Palo della Cuccagna. In programma anche degustazioni, la Rassegna Zootecnica, il gioco storico bergamasco Pirlì e la Country Dance Marathon.
Gli incontri sull’agricoltura
Venerdì 4 settembre Coldiretti Bergamo promuoverà il convegno «L’agricoltura bergamasca tra scenari di guerra e nuovi mercati», mentre Aic discuterà delle prospettive future del settore. Sabato Ats Bergamo affronterà i temi della biosicurezza e della sicurezza sul lavoro nell’allevamento suinicolo.
L’inaugurazione è fissata venerdì 4 settembre alle 14.30 nella Galleria Centrale.
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