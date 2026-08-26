Grande distribuzione, la Cgil: «Part-time imposto e salari troppo bassi»

Nella grande distribuzione l’organizzazione con il part-time, secondo Filcams Cgil, non è più soltanto uno strumento di conciliazione tra vita privata e lavoro, ma è diventato un modello strutturale che contribuisce a comprimere salari e stabilità occupazionale. A livello nazionale il sindacato stima che il 57,8% dei contratti sia a orario ridotto, spesso intorno alle 20 ore settimanali. Una tendenza che, secondo i dati raccolti da Filcams Cgil Bergamo, si riflette anche nella provincia, dove la frammentazione degli orari riguarda in misura prevalente le lavoratrici.

Part-time diffuso nelle principali insegne della Bergamasca

All’Iper di Seriate, su 368 dipendenti a tempo indeterminato, 187 sono a tempo pieno. Tra i 160 lavoratori con contratto part-time a 24 ore, 150 sono donne. Situazione simile in Lidl, che conta 18 punti vendita e 315 addetti complessivi in provincia: i lavoratori a tempo pieno sono 83, mentre la maggior parte opera con contratti da 25 o 30 ore. Anche in questo caso, circa tre quarti dei part-time riguardano personale femminile. In Iperal, secondo i dati riferiti al 31 gennaio 2025, i dipendenti in provincia erano 851, per l’81% donne. I contratti part-time rappresentavano il 75% del totale, contro il 25% dei tempi pieni.

Anche nei punti vendita Esselunga emerge una forte concentrazione del part-time sulle lavoratrici. Nel negozio di via San Bernardino, a Bergamo, i contratti a tempo pieno riguardano 37 uomini e 16 donne, mentre tra i part-time si contano 24 donne e 5 uomini. In via Corridoni, invece, su 50 contratti part-time, 28 sono femminili e 22 maschili. Nei contratti a tempo pieno gli uomini sono 39 e le donne 30.

Straordinari e ore supplementari

Secondo Filcams Cgil, a monte ore contrattuali ridotti corrisponde comunque un ricorso consistente alle prestazioni aggiuntive. L’incidenza di ore supplementari e straordinarie si attesterebbe intorno al 10,85% in Iperal e al 9% in Lidl.

«Questi numeri dimostrano come il part-time nel commercio sia diventato uno strumento ordinario di gestione che scarica la flessibilità esclusivamente sulle spalle di chi lavora», afferma Nicholas Pezzè, segretario generale Filcams Cgil Bergamo.