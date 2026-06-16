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Economia / Bergamo Città Martedì 16 Giugno 2026

Il 5 luglio chiude il punto vendita «Decathlon» a ChorusLife

L’ANNUNCIO. Nessuno dei dipendenti resterà senza lavoro: «Proseguiranno la propria esperienza nei negozi di Curno e Seriate».

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Redazione Web
Redazione Web
Il 5 luglio chiude il punto vendita «Decathlon» a ChorusLife
Il punto vendita di Seriate, dove alcuni dei dipendenti proseguiranno la propria esperienza lavorativa

Bergamo

Chiude «Decathlon» a ChorusLife: il prossimo 5 luglio terminerà l’attività del punto vendita, aperto fin dall’inaugurazione dello smart district a novembre 2024. Lo ha annunciato l’azienda in un comunicato, specificando che nessuno dei dipendenti resterà senza lavoro.

Il comunicato

Decathlon Italia ha «definito un percorso di continuità professionale per tutte le persone attualmente impiegate nel negozio. Le sei collaboratrici e collaboratori dello store proseguiranno infatti la propria esperienza lavorativa nei negozi Decathlon di Curno e Seriate. Le persone rappresentano una priorità per Decathlon, che ha scelto di garantire la piena continuità occupazionale del team». Confermando la volontà di «mantenere una presenza consolidata sul territorio bergamasco» attraverso le sedi, appunto, di Curno e Seriate.

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