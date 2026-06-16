Il 5 luglio chiude il punto vendita «Decathlon» a ChorusLife

Il comunicato

Decathlon Italia ha «definito un percorso di continuità professionale per tutte le persone attualmente impiegate nel negozio. Le sei collaboratrici e collaboratori dello store proseguiranno infatti la propria esperienza lavorativa nei negozi Decathlon di Curno e Seriate. Le persone rappresentano una priorità per Decathlon, che ha scelto di garantire la piena continuità occupazionale del team». Confermando la volontà di «mantenere una presenza consolidata sul territorio bergamasco» attraverso le sedi, appunto, di Curno e Seriate.