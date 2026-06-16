Il 5 luglio chiude il punto vendita «Decathlon» a ChorusLife
L’ANNUNCIO. Nessuno dei dipendenti resterà senza lavoro: «Proseguiranno la propria esperienza nei negozi di Curno e Seriate».Lettura meno di un minuto.
Bergamo
Chiude «Decathlon» a ChorusLife: il prossimo 5 luglio terminerà l’attività del punto vendita, aperto fin dall’inaugurazione dello smart district a novembre 2024. Lo ha annunciato l’azienda in un comunicato, specificando che nessuno dei dipendenti resterà senza lavoro.
Il comunicato
Decathlon Italia ha «definito un percorso di continuità professionale per tutte le persone attualmente impiegate nel negozio. Le sei collaboratrici e collaboratori dello store proseguiranno infatti la propria esperienza lavorativa nei negozi Decathlon di Curno e Seriate. Le persone rappresentano una priorità per Decathlon, che ha scelto di garantire la piena continuità occupazionale del team». Confermando la volontà di «mantenere una presenza consolidata sul territorio bergamasco» attraverso le sedi, appunto, di Curno e Seriate.
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