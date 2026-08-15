Il Valcalepio festeggia i 50 anni. Nel 2026 attese 1,2 milioni di bottiglie

Il vino Valcalepio celebra i suoi primi 50 anni: una lunga storia da difendere e rilanciare per stare al passo con i tempi. Era infatti il 1976 quando venne approvato il disciplinare della Doc più rappresentativa della nostra provincia. In mezzo secolo, di vino sotto i ponti ne è scorso parecchio, tanto da far rientrare la Bergamasca tra i territori più vocati alla viticultura. Oggi sul territorio orobico operano 300 aziende produttrici di uva e 85 che imbottigliano con etichette proprie. Per il 2026 è prevista una produzione di circa 40mila ettolitri per 1 milione e 200mila bottiglie di Valcalepio Doc, ma anche 200mila Terre del Colleoni Doc e altre 2 milioni etichettate come Bergamasca Igt.

Se oggi il vino orobico è conosciuto al di fuori dei confini provinciali e nazionali, lo si deve a personaggi di spicco che hanno dedicato gran parte della propria vita alla sua promozione. Tra coloro che meritano una menzione c’è sicuramente il conte Bonaventura «Nino» Grumelli Pedrocca, che ha ricoperto per oltre 30 anni la carica di presidente del Consorzio Tutela Valcalepio, dopo una prima parentesi di Giampiero Lurani Cernuschi.

Le varie «anime» del vino