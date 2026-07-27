Infortuni sul lavoro: ogni anno effetti per quasi 700 milioni di euro

Di fronte a ogni tragedia, o anche solo allo stillicidio quotidiano dei piccoli traumi, il primo impatto è umano: vite spezzate, danni permanenti, oppure convalescenze più o meno lunghe. Ma gli infortuni sul lavoro, quella piaga che sembra non trovare mai soluzione, hanno anche un evidente risvolto economico, con numeri da multinazionale. Solo in Bergamasca, la ricaduta annua sfiora i 700 milioni di euro, e in tutta la Lombardia si arriva a un conto da 6 miliardi di euro.

Focus sulla prevenzione

Confcooperative Lavoro e Servizi Lombardia ha incrociato i dati dell’Inail e della Commissione parlamentare d’inchiesta sulle condizioni di lavoro per determinare «i costi della non-sicurezza sul lavoro», un bilancio cui si giunge sommando una serie di voci. E cioè i costi diretti (ad esempio la perdita di reddito del lavoratore, la copertura della malattia e i risarcimenti in capo all’azienda, gli oneri sanitari e i sussidi e indennizzi del sistema pubblico), i costi indiretti (il calo della produttività, le spese per la sostituzione del dipendente, le sanzioni, ma pure l’assistenza che grava sulle famiglie) e i costi intangibili (dall’impatto emotivo e psicologico per il lavoratore al danno d’immagine per l’azienda). «I dati confermano quanto sia ancora elevato il prezzo, economico e umano, degli infortuni – ha spiegato Nino Aiello, presidente di Confcooperative Lavoro e Servizi Lombardia -. Come mondo cooperativo siamo attenti nel promuovere una cultura della prevenzione che parta dalla formazione, dall’innovazione e dalla responsabilità condivisa. Solo rafforzando questi elementi possiamo costruire ambienti di lavoro più sicuri»

«Come mondo cooperativo siamo attenti nel promuovere una cultura della prevenzione che parta dalla formazione, dall’innovazione e dalla responsabilità condivisa» . Più precisamente, considerando tutti i settori produttivi e calcolando i dati di incidentalità tra marzo 2025 e febbraio 2026, in provincia di Bergamo la spesa sarebbe di 696,1 milioni di euro: in testa, a livello regionale, ci sono ovviamente le province di Milano (2 miliardi e 20 milioni di euro) e di Brescia (870,4 milioni di euro).

Cronache alla mano, è un tema di costante attualità. «Le conseguenze sono ampie – rimarca Carla Burini, referente Salute e Sicurezza sul posto di lavoro di Csa Coesi, il centro servizi di Confcooperative Bergamo -. Oltre ai giorni di assenza, al danno fisico e morale, c’è un riflesso anche sul contesto familiare, così come sul contesto organizzativo dell’azienda. Il fenomeno infortunistico della provincia di Bergamo è rilevante, lo osserviamo anche nel nostro settore». Confcooperative Bergamo ha infatti analizzato anche la situazione all’interno delle proprie realtà associate: nel 2024, su una popolazione di 7.952 lavoratori, si sono contate 5.536 giornate di infortunio; nel 2025, a fronte di 8.302 lavoratori, le giornate di infortunio sono scese a 4.958. «C’è un trend di diminuzione – sintetizza Burini -, ed è positivo. Ma anche un solo infortunio è sempre troppo».

Il ruolo della formazione