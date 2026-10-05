Lavoro, sono 144 le offerte dei centri per l’impiego della provincia

Il consueto riepilogo delle offerte di lavoro , in totale sono 144, attive nei dieci Centri per l’impiego della provincia di Bergamo (Bergamo, Albino, Grumello del Monte, Lovere, Ponte San Pietro, Romano di Lombardia, Trescore Balneario, Treviglio e Zogno), nella settimana che inizia lunedì 5 ottobre.

Le posizioni aperte si possono trovare sulla piattaforma dell’amministrazione provinciale qui, dove è possibile ricercare velocemente gli annunci filtrandoli in base alle proprie esigenze e preferenze, approfondire tutti i dettagli dell’offerta e candidarsi direttamente.