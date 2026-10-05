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Economia / Bergamo Città Lunedì 05 Ottobre 2026

Lavoro, sono 144 le offerte dei centri per l’impiego della provincia

OCCUPAZIONE. Come ogni lunedì pubblicati i dati che si riferiscono alle offerte di lavoro nella nostra provincia.

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Redazione Web
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Lavoro, sono 144 le offerte dei centri per l’impiego della provincia

Bergamo

Il consueto riepilogo delle offerte di lavoro, in totale sono 144, attive nei dieci Centri per l’impiego della provincia di Bergamo (Bergamo, Albino, Grumello del Monte, Lovere, Ponte San Pietro, Romano di Lombardia, Trescore Balneario, Treviglio e Zogno), nella settimana che inizia lunedì 5 ottobre.

Le posizioni aperte si possono trovare sulla piattaforma dell’amministrazione provinciale qui, dove è possibile ricercare velocemente gli annunci filtrandoli in base alle proprie esigenze e preferenze, approfondire tutti i dettagli dell’offerta e candidarsi direttamente.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

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