Le offerte di lavoro nei Centri per l’impiego della Provincia di Bergamo
OCCUPAZIONE. Sono 140 le proposte attive. Si cercano estetisti, smerigliatori, cucitori, impiegati, pizzaioli, assistenti sociali.Lettura meno di un minuto.
Addetti alla cucitrice, pizzaioli, cassieri, assistenti domiciliari, impiegati amministrativi. Sono 140 le proposte attive nei dieci Centri per l’impiego della Provincia di Bergamo.
Collegandosi alla piattaforma digitale - a questo link - è possibile sfogliare le proposte, filtrandole in base alle proprie esigenze, per analizzarne i dettagli e candidarsi direttamente online.
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