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Economia / Bergamo Città Lunedì 26 Ottobre 2026

Pizzaiolo, meccanico, impiegato: sono 150 le offerte di lavoro a Bergamo

OCCUPAZIONE. Online il consueto riepilogo delle offerte dei centri per l’impiego: candidature rapide con un click sul sito della Provincia di Bergamo.

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Redazione Web
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Pizzaiolo, meccanico, impiegato: sono 150 le offerte di lavoro a Bergamo
Pizzaiolo, è una delle figure che sono richieste tra le 150 offerte di lavoro dei centri per l’impiego bergamaschi nella settimana del 26 ottobre

Bergamo

Sono 150 le offerte di lavoro attualmente disponibili (lunedì 26 ottobre) nei dieci Centri per l’impiego della Provincia di Bergamo (Bergamo, Albino, Clusone, Zogno, Trescore, Lovere, Ponte San Pietro, Grumello del Monte, Romano di Lombardia e Treviglio). Un panorama aggiornato di opportunità in diversi settori, pensato per chi è alla ricerca di una nuova occupazione o vuole rimettersi in gioco professionalmente.

Tutte le posizioni aperte sono consultabili sulla piattaforma ufficiale, dove è possibile filtrare gli annunci in base alle proprie esigenze, approfondire i dettagli delle singole offerte e candidarsi direttamente online in modo semplice e veloce: https://offertelavoro.provincia.bergamo.it/.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

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