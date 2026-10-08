Burger button
LEGGI L'EDIZIONE DIGITALE
BERGAMO TV

SEZIONI

CRONACA SPORT ECONOMIA CULTURA E SPETTACOLI EVENTI CINEMA VIDEO PODCAST DOSSIER

RUBRICHE

AMBIENTE E ENERGIA AMICI CON LA CODA BERGAMO SENZA CONFINI EDITORIALI IL PUNTO L'ECOCAFÈ IL PIACERE DI LEGGERE INTERVISTE ALLO SPECCHIO L'ECO DI BERGAMO INCONTRA LA BUONA DOMENICA IL PUNTO (CLONE) LA SALUTE LE TUE FOTO MODA E TENDENZE OROBIE LA DOMENICA DEL VILLAGGIO RICETTE (QUASI) PERFETTE SCIENZA E TECNOLOGIA TIC TAC STORYLAB VOLONTARIATO

SPORT

NOTIZIE DI SPORT CLASSIFICA CHAMPIONS LEAGUE CLASSIFICA UEFA CONFERENCE LEAGUE CLASSIFICA SERIE A CLASSIFICHE

TERRITORIO

BERGAMO CITTÀ PIANURA VAL BREMBANA VALLI SERIANA E DI SCALVE HINTERLAND VAL CALEPIO E SEBINO ISOLA E VALLE SAN MARTINO VAL CAVALLINA VALLE IMAGNA

SERVIZI

EDIZIONE DIGITALE ABBONAMENTI NECROLOGIE OGNI VITA UN RACCONTO PUBBLICITÀ CONCORSI ECO STORE - INIZIATIVE ARCHIVIO METEO CINEMA LE AZIENDE COMUNICANO SEGNALA UN PROBLEMA COMUNICA CON LA REDAZIONE I PIÙ LETTI SKILL ALEXA NEWS IN TEMPO REALE

CHI SIAMO

REDAZIONE EDITORE CONTATTI COLLABORA CON NOI PRIVACY E POLICY

COMMUNITY

thumb Corner
 Corner
thumb Skille
 Skille
thumb Eppen
 Eppen
thumb Orobie
 Orobie
thumb Delta Index
 Delta Index
thumb Eco.Bergamo
 Eco.Bergamo

NETWORK

thumb BergamoTV
 BergamoTV
thumb Radio Alta
 Radio Alta
thumb Kendoo
 Kendoo
thumb L'Eco Cafè
 L'Eco Cafè
thumb Case in festa
 Case in festa
thumb Edoomark
 Edoomark
thumb Storylab
 Storylab
thumb Ark
 Ark
Economia / Bergamo Città Giovedì 08 Ottobre 2026

Regione riconosce la prima zona di innovazione e sviluppo: sarà Bergamo il centro della meccatronica lombarda

LA DECISIONE. Il progetto Bridge coinvolge una rete che comprende Consorzio Intellimech, Confindustria Bergamo, Camera di Commercio di Bergamo, Università degli Studi di Bergamo, Imprese & Territorio, Kilometro Rosso e gli altri soggetti dell’ecosistema territoriale e regionale della ricerca, della formazione e dell’innovazione coinvolti nel percorso.

Lettura 1 min.
Redazione Web
Redazione Web
Regione riconosce la prima zona di innovazione e sviluppo: sarà Bergamo il centro della meccatronica lombarda
Da sin. Sergio Cavalieri, Gianluigi Viscardi, Matteo Zanetti, Guido Guidesi, Giovanni Zambonelli, Roberto Vavassori, Antonio Terzi
(Foto di Agazzi)

Bergamo

mBergamo ottiene il primo riconoscimento regionale come Zona di innovazione e sviluppo (Zis) per la meccatronica, il settore che combina meccanica, elettronica e informatica per realizzare macchine e sistemi intelligenti. Il progetto Bridge passa così alla seconda fase del percorso lombardo, dedicata a definire le azioni, le infrastrutture e i servizi necessari alla sua realizzazione.

Il risultato è stato al centro dell’incontro di giovedì 8 ottobre con l’assessore regionale allo Sviluppo economico Guido Guidesi e i rappresentanti della rete bergamasca.

La filiera comprende 12.183 imprese fornitrici, 382 produttrici di macchine e impianti e altre 2.099 attive nella manutenzione, riparazione, commercio all’ingrosso e installazione

Dalla ricerca alle imprese

L’obiettivo è rendere più semplice per le aziende, soprattutto quelle piccole e medie, accedere a competenze scientifiche, tecnologie avanzate e spazi in cui sperimentarle. Il progetto punta anche ad attrarre investimenti e talenti.

Regione riconosce la prima zona di innovazione e sviluppo: sarà Bergamo il centro della meccatronica lombarda
Durante la presentazione della Ziz, Zona di innovazione e sviluppo per la meccatronica di Bergamo nella foto: Sergio Cavalieri, Gianluigi Viscardi, Matteo Zanetti, Guido Guidesi, Giovanni Zambonelli, Roberto Vavassori, Antonio Terzi
(Foto di Sergio Agazzi)

La proposta, sviluppata nel Tavolo Bergamo 2030, coinvolge Consorzio Intellimech, Confindustria Bergamo, Camera di Commercio, Università di Bergamo, Imprese & Territorio e Kilometro Rosso. Secondo i dati illustrati dalla Camera di Commercio, la filiera comprende 12.183 imprese fornitrici, 382 produttrici di macchine e impianti e altre 2.099 attive nella manutenzione, riparazione, commercio all’ingrosso e installazione.

Robotica, sostenibilità e dati

Tre gli ambiti di lavoro: sistemi intelligenti e robot capaci di interagire in sicurezza con persone e ambienti; processi produttivi più efficienti e sostenibili; utilizzo e condivisione sicura dei dati industriali.

Il centro della rete sarà al Kilometro Rosso, con laboratori e competenze distribuiti sul territorio. Sono previsti il potenziamento del Joint Lab, Lisa Tech per la produzione con tecnologie additive, come la stampa 3D, e un nuovo laboratorio al Point di Dalmine, dedicato all’innovazione e alla digitalizzazione dei cantieri.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Bergamo
Produzione industriale
Informazione d'impresa
Economia, affari e finanza
Roberto Vavassori
Matteo Zanetti
Giovanni Zambonelli
Gianluigi Viscardi
Sergio Cavalieri
Guido Guidesi
Lisa Tech
consorzio intellimech