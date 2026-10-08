Regione riconosce la prima zona di innovazione e sviluppo: sarà Bergamo il centro della meccatronica lombarda

mBergamo ottiene il primo riconoscimento regionale come Zona di innovazione e sviluppo (Zis) per la meccatronica, il settore che combina meccanica, elettronica e informatica per realizzare macchine e sistemi intelligenti. Il progetto Bridge passa così alla seconda fase del percorso lombardo, dedicata a definire le azioni, le infrastrutture e i servizi necessari alla sua realizzazione.

Il risultato è stato al centro dell’incontro di giovedì 8 ottobre con l’assessore regionale allo Sviluppo economico Guido Guidesi e i rappresentanti della rete bergamasca.

La filiera comprende 12.183 imprese fornitrici, 382 produttrici di macchine e impianti e altre 2.099 attive nella manutenzione, riparazione, commercio all’ingrosso e installazione

Dalla ricerca alle imprese

L’obiettivo è rendere più semplice per le aziende, soprattutto quelle piccole e medie, accedere a competenze scientifiche, tecnologie avanzate e spazi in cui sperimentarle. Il progetto punta anche ad attrarre investimenti e talenti.

Durante la presentazione della Ziz, Zona di innovazione e sviluppo per la meccatronica di Bergamo nella foto: Sergio Cavalieri, Gianluigi Viscardi, Matteo Zanetti, Guido Guidesi, Giovanni Zambonelli, Roberto Vavassori, Antonio Terzi

(Foto di Sergio Agazzi) La proposta, sviluppata nel Tavolo Bergamo 2030, coinvolge Consorzio Intellimech, Confindustria Bergamo, Camera di Commercio, Università di Bergamo, Imprese & Territorio e Kilometro Rosso. Secondo i dati illustrati dalla Camera di Commercio, la filiera comprende 12.183 imprese fornitrici, 382 produttrici di macchine e impianti e altre 2.099 attive nella manutenzione, riparazione, commercio all’ingrosso e installazione.

Robotica, sostenibilità e dati

Tre gli ambiti di lavoro: sistemi intelligenti e robot capaci di interagire in sicurezza con persone e ambienti; processi produttivi più efficienti e sostenibili; utilizzo e condivisione sicura dei dati industriali.