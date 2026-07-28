Sanità privata, la Cisl: «Fondi pubblici senza vincoli sui contratti dei lavoratori»
CONTRATTAZIONE. La Cisl denuncia contratti fermi da anni e un divario salariale di 500 euro al mese tra infermieri del pubblico e del privato.Lettura meno di un minuto.
Bergamo
La Cisl Funzione pubblica di Bergamo critica lo stanziamento di 1,3 miliardi di euro che, secondo il sindacato, il Governo si appresterebbe a destinare alle strutture della sanità privata senza vincolare le risorse al rinnovo dei contratti nazionali.
In provincia di Bergamo il settore coinvolge oltre 4 mila lavoratori. Il contratto è fermo da otto anni nelle strutture ospedaliere private e da quattordici nelle Rsa e nei centri di riabilitazione. Secondo la Cisl, il divario retributivo tra un infermiere del pubblico e uno del privato può arrivare a 500 euro al mese.
Sanità privata, la protesta della Cisl Bergamo
La presa di posizione arriva dopo la manifestazione nazionale del 24 luglio a Roma. I sindacati di categoria di Cgil, Cisl e Uil sarebbero stati informati dell’intenzione di inserire lo stanziamento nel prossimo decreto sulla Pubblica amministrazione, senza collegarlo al rinnovo dei contratti collettivi.
«Anche le strutture private bergamasche ricevono finanziamenti pubblici e continuano a negare salari adeguati e diritti», afferma Katia Dezio, segretaria provinciale della Cisl Fp, che critica anche l’esclusione dei dipendenti dall’indennità di vacanza contrattuale.
Nuove iniziative dopo l’estate
Il sindacato richiama inoltre i dati di Area Studi Mediobanca, secondo cui nel 2024 il settore avrebbe raggiunto 13,4 miliardi di euro di ricavi, il 22% in più rispetto al 2019. La Cisl annuncia nuove iniziative dopo l’estate per chiedere il rinnovo dei contratti e un maggiore riconoscimento economico e professionale per chi lavora nella sanità privata.
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