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Economia / Bergamo Città Martedì 28 Luglio 2026

Sanità privata, la Cisl: «Fondi pubblici senza vincoli sui contratti dei lavoratori»

CONTRATTAZIONE. La Cisl denuncia contratti fermi da anni e un divario salariale di 500 euro al mese tra infermieri del pubblico e del privato.

Lettura meno di un minuto.
Sanità privata, la Cisl: «Fondi pubblici senza vincoli sui contratti dei lavoratori»
Una protesta dei lavoratori della sanità al Pirellone

Bergamo

La Cisl Funzione pubblica di Bergamo critica lo stanziamento di 1,3 miliardi di euro che, secondo il sindacato, il Governo si appresterebbe a destinare alle strutture della sanità privata senza vincolare le risorse al rinnovo dei contratti nazionali.

In provincia di Bergamo il settore coinvolge oltre 4 mila lavoratori. Il contratto è fermo da otto anni nelle strutture ospedaliere private e da quattordici nelle Rsa e nei centri di riabilitazione. Secondo la Cisl, il divario retributivo tra un infermiere del pubblico e uno del privato può arrivare a 500 euro al mese.

Sanità privata, la protesta della Cisl Bergamo

La presa di posizione arriva dopo la manifestazione nazionale del 24 luglio a Roma. I sindacati di categoria di Cgil, Cisl e Uil sarebbero stati informati dell’intenzione di inserire lo stanziamento nel prossimo decreto sulla Pubblica amministrazione, senza collegarlo al rinnovo dei contratti collettivi.

«Anche le strutture private bergamasche ricevono finanziamenti pubblici e continuano a negare salari adeguati e diritti», afferma Katia Dezio, segretaria provinciale della Cisl Fp, che critica anche l’esclusione dei dipendenti dall’indennità di vacanza contrattuale.

Nuove iniziative dopo l’estate

Il sindacato richiama inoltre i dati di Area Studi Mediobanca, secondo cui nel 2024 il settore avrebbe raggiunto 13,4 miliardi di euro di ricavi, il 22% in più rispetto al 2019. La Cisl annuncia nuove iniziative dopo l’estate per chiedere il rinnovo dei contratti e un maggiore riconoscimento economico e professionale per chi lavora nella sanità privata.

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