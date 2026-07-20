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Economia / Bergamo Città Lunedì 20 Luglio 2026

Sono 130 le offerte di lavoro dei centri per l’impiego nella Bergamasca

OCCUPAZIONE. Come ogni lunedì l’aggiornamento delle posizioni aperte nei 10 centri per l’impiego della nostra provincia.

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Sono 130 le offerte di lavoro dei centri per l’impiego nella Bergamasca

Bergamo

Idraulico, operaio specializzato, ma anche autista di autobus e impiegato, sono solo alcune delle 130 proposte di lavoro dei dieci centri per l’impiego della provincia di Bergamo.

Ogni settimana l’elenco completo e aggiornato dei posti di lavori disponibili, lo si trova sul sito dell’amministrazione provinciale a questo link.

Il portale permette di visionare le posizioni e in caso anche di proporre la propria candidatura.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

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