Vacanze estive 2026, diritti e consigli per viaggiare informati

L’estate è iniziata e con essa la stagione delle vacanze. Che la destinazione sia il mare, la montagna o una capitale europea, Adiconsum Bergamo invita i viaggiatori a prestare attenzione ad alcuni aspetti che possono incidere sull’organizzazione delle ferie: possibili cancellazioni dei voli, rincari dei biglietti, tagli di rotte e un contesto geopolitico in continua evoluzione.

Se voli in aereo

L’estate 2026 potrebbe infatti risentire anche delle conseguenze della crisi in Medio Oriente. In questo quadro, la Commissione europea ha adottato nuovi orientamenti per i settori dei trasporti e del turismo dell’Unione europea, alla luce delle possibili interruzioni nell’approvvigionamento di carburante e della chiusura di alcune rotte aeree e marittime.Tra gli aspetti evidenziati c’è anche il possibile impatto sui viaggiatori. Una cancellazione del volo dovuta, ad esempio, a una carenza di carburante riconducibile a una crisi internazionale può essere considerata una circostanza eccezionale. In questi casi non è prevista la compensazione pecuniaria, ma resta fermo il diritto al rimborso del biglietto entro 7 giorni, in denaro oppure, solo se concordato dal passeggero, tramite voucher.

Prima di sottoscrivere una polizza, è utile valutare bene le coperture, evitando di pagare garanzie relative a situazioni per le quali la normativa europea riconosce già specifici diritti ai viaggiatori Il consiglio è quindi quello di monitorare gli aggiornamenti attraverso i canali ufficiali delle compagnie aeree e delle autorità competenti, verificando con attenzione anche le condizioni della propria assicurazione di viaggio, soprattutto per quanto riguarda eventuali esclusioni legate a eventi geopolitici o situazioni di emergenza. Prima di sottoscrivere una polizza, è utile valutare bene le coperture, evitando di pagare garanzie relative a situazioni per le quali la normativa europea riconosce già specifici diritti ai viaggiatori.

La trasparenze dei prezzi

Gli orientamenti europei richiamano inoltre l’attenzione sulla trasparenza dei prezzi dei biglietti aerei e sulle regole applicabili ai pacchetti turistici. Temi che si inseriscono nel più ampio quadro delle tutele riconosciute ai consumatori in viaggio.

Documenti di viaggio: cosa sapere prima della partenza

Quando si viaggia è fondamentale essere informati e avere con sé tutti i documenti necessari. Per gli spostamenti all’interno dell’Unione europea, anche se i controlli alle frontiere sono stati aboliti in molti Paesi, è consigliabile portare sempre un documento di riconoscimento valido, come la carta d’identità o il passaporto. Un’accortezza particolarmente importante quando si viaggia in aereo o si noleggia un’auto.

Adiconsum suggerisce inoltre di portare con sé la Tessera Europea di Assicurazione Malattia, la Team, e, se applicabile, altri documenti utili come la Carta europea della disabilità. Per maggiore sicurezza, è opportuno conservare anche una copia digitale o cartacea dei documenti principali.

Attenzione anche alla carta d’identità cartacea, che va sostituita con quella in formato elettronico, la Cie Attenzione anche alla carta d’identità cartacea, che va sostituita con quella in formato elettronico, la Cie. È quindi importante verificare la scadenza del vecchio formato. Il cambiamento riguarda tutti i cittadini: chi è ancora in possesso della carta d’identità cartacea dovrà procedere alla sostituzione con la Cie, che diventerà l’unico documento valido anche ai fini dell’espatrio all’interno dell’Unione europea.

Prenotazioni di alloggi: attenzione alle condizioni di cancellazione

Sempre più viaggiatori prenotano il soggiorno tramite piattaforme online, scegliendo sia strutture alberghiere sia alloggi messi a disposizione da privati. Una modalità pratica e spesso conveniente, ma che richiede attenzione alle condizioni contrattuali applicate alla prenotazione.

In caso di annullamento del soggiorno, si applicano le condizioni di cancellazione previste dalla struttura ricettiva o dal contratto di locazione. Prima di prenotare è quindi importante verificare se la tariffa scelta sia rimborsabile oppure preveda la cancellazione gratuita entro determinati termini. Le tariffe non rimborsabili sono generalmente più economiche, ma espongono a un rischio maggiore in caso di imprevisti.

In caso di annullamento del soggiorno, si applicano le condizioni di cancellazione previste dalla struttura ricettiva o dal contratto di locazione. Prima di prenotare è quindi importante verificare se la tariffa scelta sia rimborsabile oppure preveda la cancellazione gratuita entro determinati termini Se la prenotazione è non rimborsabile, il consumatore potrebbe non avere diritto alla restituzione delle somme versate neppure in presenza di eventi che impediscono la partenza, come una malattia, la revoca delle ferie o la cancellazione del volo.

Particolare attenzione va prestata quando i diversi servizi di viaggio vengono acquistati separatamente. Nel caso, ad esempio, di un volo, di un traghetto e di un alloggio prenotati con operatori diversi, la cancellazione di uno dei servizi non comporta automaticamente il diritto al rimborso degli altri. Di conseguenza, la cancellazione del volo non attribuisce di per sé il diritto al rimborso di una prenotazione alberghiera non rimborsabile.

Nel caso, ad esempio, di un volo, di un traghetto e di un alloggio prenotati con operatori diversi, la cancellazione di uno dei servizi non comporta automaticamente il diritto al rimborso degli altri In questi casi, il suggerimento è contattare tempestivamente la struttura ricettiva per verificare la possibilità di ottenere, a titolo di cortesia commerciale, un rimborso, il rinvio del soggiorno o un voucher da utilizzare in futuro.

Attenzione alle piattaforme online

Adiconsum ricorda inoltre che le piattaforme di prenotazione online svolgono generalmente il ruolo di intermediari tra il consumatore e il proprietario dell’alloggio o la struttura ricettiva. Eventuali problemi relativi alla conformità dell’alloggio rispetto alla descrizione pubblicata nell’annuncio devono quindi essere normalmente contestati al fornitore del servizio. L’eventuale assistenza offerta dalla piattaforma per individuare una sistemazione alternativa dipende dalle sue politiche commerciali e non da uno specifico obbligo previsto dalla normativa.

Autonoleggio: come evitare contestazioni e addebiti inattesi

Molti viaggiatori scelgono di noleggiare un’auto per raggiungere e visitare le proprie destinazioni. Si tratta di una soluzione pratica, ma che richiede alcune cautele per evitare contestazioni e addebiti inattesi. Non è raro, infatti, che i consumatori ricevano richieste di pagamento anche a distanza di mesi dalla riconsegna del veicolo, ad esempio per presunti danni, costi amministrativi legati a multe o contestazioni sul livello di carburante.

Il primo consiglio è leggere attentamente il contratto di noleggio e richiederne una copia firmata, preferibilmente nella propria lingua o comunque in una lingua conosciuta.

Al momento del ritiro del veicolo è opportuno verificarne con attenzione lo stato e documentarlo con fotografie o video dettagliati dell’esterno e dell’interno, includendo, quando possibile, data, ora e targa. Questa documentazione può essere utile nel caso in cui vengano contestati danni preesistenti non correttamente registrati nel verbale di consegna.

Attenzione anche alle coperture assicurative incluse nel contratto. È importante verificare quali rischi siano effettivamente coperti, l’eventuale presenza di franchigie e l’opportunità di integrare le garanzie offerte.

Nel caso di prenotazioni effettuate tramite intermediari online, è consigliabile confrontare con attenzione le condizioni proposte dall’intermediario con quelle applicate dalla società di autonoleggio. Alcuni servizi possono infatti essere considerati extra e richiedere pagamenti aggiuntivi al momento del ritiro del veicolo, mentre le coperture assicurative offerte dall’intermediario potrebbero non coincidere con quelle riconosciute direttamente dalla società di noleggio.