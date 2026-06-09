Vietato lavorare al sole nelle ore più calde: l’ordinanza in Lombardia e come funziona

Attilio Fontana, presidente di Regione Lombardia, ha firmato un’ordinanza che dispone il divieto di svolgere attività lavorative in condizioni di esposizione prolungata al sole, tra le ore 12.30 e le 16, da domani (10 giugno) fino al 23 settembre. Coinvolti i settori agricolo e florovivaistico, i cantieri all’aperto e nelle cave, nei giorni in cui il sistema «Worklimate» segnala un rischio «alto» per i lavoratori esposti al sole impegnati in attività fisica intensa.