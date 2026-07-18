Addio a Volontè tra i fondatori di «Pattini e pareti»

È lutto a Ponteranica per la scomparsa di Massimiliano Volontè. Si è spento nella serata di giovedì 16 luglio a 83 anni, dopo una lunga malattia. Volontè, già consigliere comunale dal 1995 al 1999, è stato uno dei fondatori della nota associazione «Pattini e pareti». Figura nota in paese per il suo profondo spirito di servizio a favore della comunità, tra i primi a ricordarlo ieri è stato l’ex sindaco Claudio Armati. Con lui Volontè non solo aveva condiviso l’esperienza politica in amministrazione comunale negli ultimi anni Novanta, ma anche la creazione e l’organizzazione delle attività dell’associazione sportiva Pattini e Pareti, punto di riferimento nello svolgimento di corsi di pattinaggio e arrampicata.

«Tenace, preciso, competente, rigoroso e instancabile volontario, sempre presente: ci mancherà». Così lo ha omaggiato venerdì in un post sui social Armati, che aggiunge: «È stato un consigliere comunale molto attento e un valido interlocutore in una stagione amministrativa segnata da importanti lavori pubblici. Era un consulente esperto negli aspetti tecnici delle opere pubbliche, con un controllo accurato della contabilità di tutti i lavori». Una competenza e un’esperienza che gli derivava dalla sua professione. «Prima come impiegato e poi come quadro in Enel», racconta la figlia Elena, che ricorda il padre insieme alla sorella Silvia e alla mamma Nicoletta Gritti. «Non è facile trovare le parole – dice la figlia –. Era un uomo molto caparbio. Testardo anche. Ma quando c’era da dare una mano per gli altri era sempre pronto. Mai però mettendosi in mostra. Papà preferiva rimanere nelle retrovie. Ma tutto ciò che ha fatto lo ha fatto con spirito di servizio civico».