Addio ad Angelo Natali, morto sulla Presolana: «Ora possa andare per le sue montagne in Paradiso»

«La tragica morte di Angelo ha sconvolto un po’ tutti tra i parenti, i moltissimi amici e le altrettante tantissime persone che lo stimavano nella sua positività e nelle sue spiccate doti umane che lo hanno messo in una relazione positiva e generosa con tutto e tutti: con la vita, con sé e con la natura. Ma anche se la morte inaspettata e tragica di Angelo ha lasciato tutti nello sconforto facendo versare lacrime di dolore, e lacrime e d’amore - ha detto don Dante - Gesù ci raccomanda però di non cadere in preda al turbamento, quell’angoscia senza speranza, quasi che la morte sia definitiva e senza luce. Gesù, ce lo ricorda il Vangelo, è la sola via che conduce al Padre. E chi ha Lui come guida non deve temere nulla, perché dopo questa vita ci è preparato un posto riservato nel regno dei Cieli», ha concluso il sacerdote.