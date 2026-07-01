Burger button
LEGGI L'EDIZIONE DIGITALE
BERGAMO TV

SEZIONI

CRONACA SPORT ECONOMIA CULTURA E SPETTACOLI EVENTI CINEMA VIDEO PODCAST DOSSIER

RUBRICHE

AMBIENTE E ENERGIA AMICI CON LA CODA BERGAMO SENZA CONFINI EDITORIALI IL PUNTO IL PIACERE DI LEGGERE INTERVISTE ALLO SPECCHIO L'ECO DI BERGAMO INCONTRA LA BUONA DOMENICA LA SALUTE LE TUE FOTO MODA E TENDENZE OROBIE LA DOMENICA DEL VILLAGGIO RICETTE (QUASI) PERFETTE SCIENZA E TECNOLOGIA TIC TAC VOLONTARIATO STORYLAB

SPORT

NOTIZIE DI SPORT CLASSIFICA CHAMPIONS LEAGUE CLASSIFICA SERIE A CLASSIFICHE

TERRITORIO

BERGAMO CITTÀ PIANURA VAL BREMBANA VALLI SERIANA E DI SCALVE HINTERLAND VAL CALEPIO E SEBINO ISOLA E VALLE SAN MARTINO VAL CAVALLINA VALLE IMAGNA

SERVIZI

EDIZIONE DIGITALE ABBONAMENTI NECROLOGIE OGNI VITA UN RACCONTO PUBBLICITÀ CONCORSI ECO STORE - INIZIATIVE ARCHIVIO METEO CINEMA LE AZIENDE COMUNICANO SEGNALA UN PROBLEMA COMUNICA CON LA REDAZIONE I PIÙ LETTI SKILL ALEXA NEWS IN TEMPO REALE

CHI SIAMO

REDAZIONE EDITORE CONTATTI COLLABORA CON NOI PRIVACY E POLICY

COMMUNITY

thumb Corner
 Corner
thumb Skille
 Skille
thumb Eppen
 Eppen
thumb Orobie
 Orobie
thumb Delta Index
 Delta Index
thumb Eco.Bergamo
 Eco.Bergamo

NETWORK

thumb BergamoTV
 BergamoTV
thumb Radio Alta
 Radio Alta
thumb Kendoo
 Kendoo
thumb L'Eco Cafè
 L'Eco Cafè
thumb Case in festa
 Case in festa
thumb Edoomark
 Edoomark
thumb Chi Cerca Casa
 Chi Cerca Casa
thumb Storylab
 Storylab
thumb Ark
 Ark
Cronaca / Hinterland Mercoledì 01 Luglio 2026

Addio ad Angelo Natali, morto sulla Presolana: «Ora possa andare per le sue montagne in Paradiso»

L’ULTIMO SALUTO. Nella chiesa parrocchiale di Curno l’ultimo saluto ad Angelo Natali, il 74enne morto dopo una caduta sulla Presolana. Nell’omelia don Dante Cortinovis ha ricordato la sua passione per la montagna e le sue doti umane, affidandolo alla speranza cristiana della vita eterna.

Lettura 1 min.
Lorenzo Catania
Lorenzo Catania

Accedi per ascoltare gratuitamente questo articolo

Addio ad Angelo Natali, morto sulla Presolana: «Ora possa andare per le sue montagne in Paradiso»
Ai funerali di Angelo Natali a Curno
(Foto di Bedolis)

Bergamo

«Di cime ne ha scalate tante, ma la cima più alta in assoluto resta il Signore, che per tutti noi ha preparato lassù una vita piena e realizzata in tutto e per sempre. E allora Lui, che ha permesso alla montagna di chiedere la vita al nostro amico Angelo, gli conceda ora il permesso, nel Paradiso, di andare per le sue montagne».

Addio ad Angelo Natali, morto sulla Presolana: «Ora possa andare per le sue montagne in Paradiso»
Ai funerali di Angelo Natali
(Foto di Bedolis)

Con queste parole don Dante Cortinovis ha dato l’ultimo saluto ad Angelo Natali davanti ai suoi cari questa mattina, mercoledì 1 luglio, nella chiesa parrocchiale di Curno. Una chiesa colma di amici, parenti e conoscenti, riuniti nel dolore del lutto per l’escursionista 74enne morto nel fine settimana dopo una caduta sulla Presolana. Proprio la montagna, sua grande passione, è stata al centro dell’omelia del sacerdote.

Leggi anche
Leggi anche
Leggi anche

«La tragica morte di Angelo ha sconvolto un po’ tutti tra i parenti, i moltissimi amici e le altrettante tantissime persone che lo stimavano nella sua positività e nelle sue spiccate doti umane che lo hanno messo in una relazione positiva e generosa con tutto e tutti: con la vita, con sé e con la natura. Ma anche se la morte inaspettata e tragica di Angelo ha lasciato tutti nello sconforto facendo versare lacrime di dolore, e lacrime e d’amore - ha detto don Dante - Gesù ci raccomanda però di non cadere in preda al turbamento, quell’angoscia senza speranza, quasi che la morte sia definitiva e senza luce. Gesù, ce lo ricorda il Vangelo, è la sola via che conduce al Padre. E chi ha Lui come guida non deve temere nulla, perché dopo questa vita ci è preparato un posto riservato nel regno dei Cieli», ha concluso il sacerdote.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Curno
Angelo Natali