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Cronaca / Valle Seriana Domenica 28 Giugno 2026

Escursionista trovato senza vita sulla Presolana

L’INCIDENTE. L’uomo, di 60 anni, è deceduto la mattina di domenica 28 giugno. Vano l’intervento dei soccorritori del 118, giunti con l’elicottero, e del Soccorso alpino. Potrebbe essere caduto in un canalone, ma la dinamica è al vaglio dei carabinieri.

Lettura meno di un minuto.
Redazione Web
Redazione Web
Escursionista trovato senza vita sulla Presolana
L’elisoccorso del 118 in volo

Castione della Presolana

Dramma la mattina di domenica 28 giugno sulla Presolana, dove un uomo di 60 anni ha perso la vita e il suo corpo è stato recuperato dai soccorritori con l’elicottero del 118. Secondo le prime informazioni raccolte, l’uomo è stato trovato a terra senza vita da altri escursionisti: forse è precipitato nel canale Bendotti, ma la ricotruzione dell’accaduto è ancora al vaglio dei carabinieri.

I soccorsi con l’elicottero

Del caso si stanno appunto occupando anche i carabinieri per la ricostruzione precisa della dinamica

L’allarme è scattato attorno alle 8, quando è arrivata alla centrale operativa del 112 la segnalazione di un uomo ferito. Immediato l’intervento dell’elisoccorso, arrivato nella zona assieme ai tecnici del Soccorso alpino. Purtroppo, però, per l’escursionista - un sessantenne - non c’è stato nulla da fare. Del caso si stanno appunto occupando anche i carabinieri per la ricostruzione precisa della dinamica.

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