Escursionista trovato senza vita sulla Presolana

Dramma la mattina di domenica 28 giugno sulla Presolana, dove un uomo di 60 anni ha perso la vita e il suo corpo è stato recuperato dai soccorritori con l’elicottero del 118. Secondo le prime informazioni raccolte, l’uomo è stato trovato a terra senza vita da altri escursionisti: forse è precipitato nel canale Bendotti, ma la ricotruzione dell’accaduto è ancora al vaglio dei carabinieri.