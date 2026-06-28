Escursionista trovato senza vita sulla Presolana
L’INCIDENTE. L’uomo, di 60 anni, è deceduto la mattina di domenica 28 giugno. Vano l’intervento dei soccorritori del 118, giunti con l’elicottero, e del Soccorso alpino. Potrebbe essere caduto in un canalone, ma la dinamica è al vaglio dei carabinieri.Lettura meno di un minuto.
Castione della Presolana
Dramma la mattina di domenica 28 giugno sulla Presolana, dove un uomo di 60 anni ha perso la vita e il suo corpo è stato recuperato dai soccorritori con l’elicottero del 118. Secondo le prime informazioni raccolte, l’uomo è stato trovato a terra senza vita da altri escursionisti: forse è precipitato nel canale Bendotti, ma la ricotruzione dell’accaduto è ancora al vaglio dei carabinieri.
I soccorsi con l’elicottero
Del caso si stanno appunto occupando anche i carabinieri per la ricostruzione precisa della dinamica
L’allarme è scattato attorno alle 8, quando è arrivata alla centrale operativa del 112 la segnalazione di un uomo ferito. Immediato l’intervento dell’elisoccorso, arrivato nella zona assieme ai tecnici del Soccorso alpino. Purtroppo, però, per l’escursionista - un sessantenne - non c’è stato nulla da fare. Del caso si stanno appunto occupando anche i carabinieri per la ricostruzione precisa della dinamica.
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