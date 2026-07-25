Aeroporto, un nuovo accesso da Est e due parcheggi multipiano

Il programma prevede interventi per più di 500 milioni di euro, destinati al potenziamento delle infrastrutture, al miglioramento dell’accessibilità e alla sostenibilità ambientale. Una parte consistente delle risorse riguarda proprio le opere di mitigazione e compensazione: il Piano prevede 35 milioni di euro per nuovi interventi ambientali. Per le infrastrutture di volo sono previsti 160 milioni di euro, destinati alla sicurezza e all’adeguamento delle strutture, compreso il futuro aggiornamento della pista. Altri 94 milioni saranno investiti per il miglioramento e l’ampliamento del terminal, mentre 141 milioni riguarderanno viabilità e parcheggi.