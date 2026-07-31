Auto contro tram a Torre Boldone: nessun ferito

Nessun ferito, nemmeno tra i passeggeri del mezzo pubblico che erano circa una 50ina, ma circolazione interrotta della linea 1 della per circa un’ora tra Ranica e Torre Boldone, giusto il tempo di spostare l’auto e rimettere sui binari il tram incidentato. La circolazione verso Albino e nei tratti tra Albino Ranica e Torre Boldone non si è mai fermata. I passeggeri del tram coinvolto, infatti, sono scesi e hanno raggiunto la fermata di Torre Boldone a poche decine di metri di distanza e da lì sono saliti su un altro convoglio.