Auto contro tram a Torre Boldone: nessun ferito
VIABILITÀ. Lo scontro è avvenuto intorno alle 17 di venerdì 31 luglio.Lettura meno di un minuto.
Torre Boldone
Un’auto si è scontrata con un tram a Torre Boldone in viale della Colombera verso le 17 di venerdì 31 luglio.
Nessun ferito, nemmeno tra i passeggeri del mezzo pubblico che erano circa una 50ina, ma circolazione interrotta della linea 1 della per circa un’ora tra Ranica e Torre Boldone, giusto il tempo di spostare l’auto e rimettere sui binari il tram incidentato. La circolazione verso Albino e nei tratti tra Albino Ranica e Torre Boldone non si è mai fermata. I passeggeri del tram coinvolto, infatti, sono scesi e hanno raggiunto la fermata di Torre Boldone a poche decine di metri di distanza e da lì sono saliti su un altro convoglio.
La dinamica dello schianto
La è stata chiara sin da subito: l’auto, che proveniva dal centro di Torre Boldone, è passata con il semaforo rosso all’incrocio e l’autista del tram non è riuscito a frenare in tempo per evitare l’impatto.
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