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Cronaca / Hinterland Lunedì 02 Novembre 2026

Azzano San Paolo, furto al ristorante Manuè: rubati contanti, computer e bottiglie

IL COLPO. Due ladri - un uomo e una donna - hanno spaccato la vetrata e sono rimasti nel ristorante per mezz’ora. Portati via anche due tablet, ripresi dalle telecamere.

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Alessio Malvone
Alessio Malvone

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Azzano San Paolo, furto al ristorante Manuè: rubati contanti, computer e bottiglie
I due ladri in azione ripresi dalle telecamere

Azzano San Paolo

Sono entrati a volto scoperto, hanno fatto razzia di denaro e più cose possibili hanno trovato e se ne sono andati dopo essere stati dentro il locale circa mezz’ora. Furto nella notte di Halloween, tra sabato e domenica 31 ottobre, al ristorante Manuè di Azzano San Paolo, in via Piave 62. Secondo quanto si è potuto visionare dai filmati delle telecamere di videosorveglianza del locale, due malviventi - un uomo e una donna - hanno fatto irruzione nel locale poco prima delle 2.30 di notte. Sono arrivati in bici e hanno spaccato la vetrata che dà sulla strada per poi dirigersi alla cassa.

Entrambi avevano il volto scoperto, solo con i cappucci di felpa e giubbino sulla testa. I ladri, oltre agli ingenti danni, hanno portato via dal ristorante «due tablet - precisa il titolare Emanuele Spanò- un pc, 300 euro di fondo cassa, bottiglie di amari, vini, birre e altri oggetti personali».

Il locale non è mai stato chiuso e i danni sono stati riparati già domenica. I titolari hanno segnalato il furto subito sulla pagina Facebook del ristorante con le foto dei ladri. «Fate attenzione a questi individui e se li vedete segnalate alla polizia - hanno scritto -, ho già segnalato alle autorità competenti». Domenica mattina il titolare è andato a sporgere denuncia dai carabinieri di Stezzano.

Non è il primo furto

«Avevo subito un altro furto due anni fa - evidenzia Spanò -: in quel caso, però, era avvenuto nel mio locale di Pedrengo: quando il Napoli aveva vinto lo scudetto avevo messo degli striscioni ed erano entrati per strapparli e portarli via».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

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