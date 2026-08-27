Botte alla compagna a Sorisole, poi ai carabinieri: non ha altro posto dove stare, va in cella

A chiamare il 112 è stata la compagna, dopo che lui l’aveva aggredita in casa. Quando nell’abitazione di Sorisole sono arrivati i carabinieri di Almenno San Salvatore, martedì alle 10, l’uomo ha cominciato a insultarla, poi M. F., perito meccanico disoccupato di 42 anni, incensurato, ha aggredito anche loro. Spinte, pugni, calci e morsi.

Arrestato per resistenza, al processo per direttissima ha ammesso di aver dato solo «spinte e graffi, ma mi hanno buttato a terra e io ho detto che sono malato, ho un’embolia polmonare». «C’è stato uno scambio verbale – ha dichiarato – mi hanno detto di indietreggiare e ho spinto con una mano il maresciallo. Poi in due mi hanno preso per le braccia per buttarmi per terra. Non ho spinto nessuno contro un mobile, ma c’è stata una colluttazione abbastanza pesante». Le dichiarazioni della compagna però dicono altro e ricalcano esattamente la dinamica riferita dai carabinieri. L’accusa ha chiesto la convalida dell’arresto con la custodia in carcere, vista la violenza dimostrata e il pericolo di reiterazione del reato.

«Vivo in macchina»