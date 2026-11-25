«Oggi si è pensato a ricordare e si è dato spazio all’ascolto delle ragazze e dei ragazzi, che sono provati dagli avvenimenti». Una giornata semplice, quella di cui parla Alessandra Feroldi, dirigente del liceo artistico Manzù di Bergamo in cui insegnava Marco Baldi, il docente di educazione fisica cinquantunenne stroncato da un malore nel tardo pomeriggio di martedì mentre tornava verso casa sua, a Zanica.

Eppure è di questa semplicità, di una pausa dalla frenesia di ogni giorno, quello di cui c’è bisogno per elaborare un lutto, tanto più se così improvviso. Per riprendere le lezioni ci sarà tempo oggi, mercoledì 25 novembre, quando comunque, anticipa la dirigente, alle 9,30 si osserverà un minuto di silenzio e le attività termineranno in anticipo per permettere a tutti gli studenti di partecipare ai funerali, alle 14,30 nella chiesa parrocchiale di Zanica.

«Marco era una persona eccezionale, generoso con tutti e con la vocazione innata dell’insegnante – lo ricorda Corrado Gianmaria Spreafico, insegnante al Manzù e già direttore della scuola d’arte Andrea Fantoni –. Non era un amico di vecchia data, lo conoscevo da alcuni anni come collega, ma da subito è nato un grande legame. Difficile non essergli amico, Marco interagiva con tutti e ti coinvolgeva anche senza volerlo, era un vulcano».

Sui social anche il ricordo del sindaco Luigi Locatelli: «Quante volte ci siamo visti Marco – scrive il primo cittadino –. Abitavi sullo stesso pianerottolo dove abitava la mia fidanzata.