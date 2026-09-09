Espulso, rientra illegalmente in Italia: arrestato a Seriate

Il controllo a Seriate

Durante un controllo del territorio, gli operatori hanno notato nell’area verde dell’Oasi un uomo che stava dormendo, procedendo con l’identificazione. L’uomo era senza documenti e sono quindi scattati gli accertamenti con l’Ufficio immigrazione della Questura, che hanno permesso di accertare che l’uomo era già destinatario di un ordine di espulsione, regolarmente eseguito, e che era rientrato illegalmente in Italia. Gli agenti lo hanno arrestato ed è stato accompagnato in tribunale, dove è stato emesso un nuovo provvedimento di espulsione.