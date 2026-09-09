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Cronaca / Hinterland Mercoledì 09 Settembre 2026

Espulso, rientra illegalmente in Italia: arrestato a Seriate

L’INTERVENTO. Identificato dalla polizia locale nell’area verde dell’Oasi, nei suoi confronti è scattato un nuovo provvedimento di espulsione.

Lettura meno di un minuto.
Redazione Web
Redazione Web
Espulso, rientra illegalmente in Italia: arrestato a Seriate
La polizia locale di Seriate

Seriate

Controlli della polizia locale a Seriate. Gli agenti, nei giorni scorsi, hanno arrestato un uomo già destinatario di un provvedimento di espulsione e successivamente rientrato illegalmente in Italia.

Il controllo a Seriate

Durante un controllo del territorio, gli operatori hanno notato nell’area verde dell’Oasi un uomo che stava dormendo, procedendo con l’identificazione. L’uomo era senza documenti e sono quindi scattati gli accertamenti con l’Ufficio immigrazione della Questura, che hanno permesso di accertare che l’uomo era già destinatario di un ordine di espulsione, regolarmente eseguito, e che era rientrato illegalmente in Italia. Gli agenti lo hanno arrestato ed è stato accompagnato in tribunale, dove è stato emesso un nuovo provvedimento di espulsione.

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