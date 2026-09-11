Frontale nella notte sulla statale 42 a Brusaporto: muore una donna di 40 anni

Tragico incidente nella notte tra giovedì 10 e venerdì 11 settembre lungo la statale 42, all’altezza di Brusaporto. Nello scontro frontale tra due auto ha perso la vita una donna di 40 anni. L’incidente si è verificato intorno all’1.58, poco dopo il distributore Esso in direzione di Albano Sant’Alessandro. Per cause ancora in corso di accertamento si sono scontrate una Renault Twingo e una Bmw X3.

La vittima residente ad Albano

A perdere la vita è stata una donna di 40 anni residente ad Albano Sant’Alessandro. La donna, che viaggiava sulla Twingo, è deceduta sul colpo a causa delle gravi conseguenze dell’impatto. Alla guida dell’altra vettura c’era un 43enne residente a Trescore Balneario. L’uomo è rimasto ferito ed è stato trasportato in codice giallo all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo. Le sue condizioni non sarebbero gravi.