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Cronaca / Hinterland Venerdì 11 Settembre 2026

Frontale nella notte sulla statale 42 a Brusaporto: muore una donna di 40 anni

LO SCONTRO. Lo schianto all’1.58 dell’11 settembre. La vittima, residente ad Albano Sant’Alessandro, è morta sul colpo. Ferito un uomo di Trescore.

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Redazione Web
Redazione Web
Monica Armeli
Monica Armeli

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Frontale nella notte sulla statale 42 a Brusaporto: muore una donna di 40 anni
La Renault Twingo su cui viaggiava una donna di 40 anni: morta sul colpo dopo un frontale nella notte tra il 10 e 11 settembre

Tragico incidente nella notte tra giovedì 10 e venerdì 11 settembre lungo la statale 42, all’altezza di Brusaporto. Nello scontro frontale tra due auto ha perso la vita una donna di 40 anni. L’incidente si è verificato intorno all’1.58, poco dopo il distributore Esso in direzione di Albano Sant’Alessandro. Per cause ancora in corso di accertamento si sono scontrate una Renault Twingo e una Bmw X3.

La vittima residente ad Albano

A perdere la vita è stata una donna di 40 anni residente ad Albano Sant’Alessandro. La donna, che viaggiava sulla Twingo, è deceduta sul colpo a causa delle gravi conseguenze dell’impatto. Alla guida dell’altra vettura c’era un 43enne residente a Trescore Balneario. L’uomo è rimasto ferito ed è stato trasportato in codice giallo all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo. Le sue condizioni non sarebbero gravi.

Sul posto sono intervenuti i soccorritori della Croce Verde di Brusaporto, insieme ai Vigili del fuoco. I rilievi per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente sono stati affidati alla Polizia stradale di Treviglio. Restano da accertare le cause che hanno portato al violento scontro frontale.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

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