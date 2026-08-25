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Cronaca / Hinterland Martedì 25 Agosto 2026

I funerali di Antonella Doneda sabato a Pedrengo

IL LUTTO. La salma della farmacista del paese arriverà alla Casa del Commiato di Seriate mercoledì nel tardo pomeriggio.

Lettura meno di un minuto.
I funerali di Antonella Doneda sabato a Pedrengo
Antonella Donede, farmacista 66enne di Pedrengo morta domenica in tragico schianto in moto con il compagno, Maurizio De Panfilis, 76enne anche lui morto sul colpo

Pedrengo

Sabato 29 agosto si svolgeranno i funerali di Antonella Doneda , la farmacista 66enne, morta domenica in un tragico incidente stradale sull’A14 tra i caselli di Rimini e Riccione, mentre con il suo compagno, Maurizio De Panfilis , 76enne di Albano Sant’Alessandro, anche lui deceduto nello schianto, stavano tornando dalle vacanze.

La salma arriverà nella Bergamasca mercoledì nel tardo pomeriggio e la camera mortuaria sarà allestita all’interno della casa del commiato di Seriate.

la ricostruzione dell’incidente

Secondo la Polizia Stradale, Antonella Doneda e Maurizio De Panfilis viaggiavano su una Bmw R1200 quando, sulla A14 tra Riccione e Rimini Sud, hanno tamponato una Hyundai rallentata dal traffico. L’incidente è avvenuto verso le 11.30: Maurizio è morto sul colpo, Antonella poco dopo all’ospedale Bufalini di Cesena. I due stavano rientrando da una vacanza in Abruzzo, trascorsa anche con altri motociclisti.

Il lutto nella comunità

Antonella e Maurizio si conoscevano da oltre dieci anni e vivevano ad Albano Sant’Alessandro. Antonella era molto legata al lavoro, all’aggiornamento professionale e alla vita della comunità. Familiari e amici la ricordano come una persona comunicativa, gentile, accogliente e molto legata ai figli e ai nipoti.

La farmacia resterà chiusa per lutto fino a mercoledì 26 agosto e numerosi sono stati i messaggi di cordoglio alla famiglia.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

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