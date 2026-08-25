I funerali di Antonella Doneda sabato a Pedrengo

la ricostruzione dell’incidente

Secondo la Polizia Stradale, Antonella Doneda e Maurizio De Panfilis viaggiavano su una Bmw R1200 quando, sulla A14 tra Riccione e Rimini Sud, hanno tamponato una Hyundai rallentata dal traffico. L’incidente è avvenuto verso le 11.30: Maurizio è morto sul colpo, Antonella poco dopo all’ospedale Bufalini di Cesena. I due stavano rientrando da una vacanza in Abruzzo, trascorsa anche con altri motociclisti.

Il lutto nella comunità

Antonella e Maurizio si conoscevano da oltre dieci anni e vivevano ad Albano Sant’Alessandro. Antonella era molto legata al lavoro, all’aggiornamento professionale e alla vita della comunità. Familiari e amici la ricordano come una persona comunicativa, gentile, accogliente e molto legata ai figli e ai nipoti.