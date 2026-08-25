I funerali di Antonella Doneda sabato a Pedrengo
IL LUTTO. La salma della farmacista del paese arriverà alla Casa del Commiato di Seriate mercoledì nel tardo pomeriggio.Lettura meno di un minuto.
Pedrengo
Sabato 29 agosto si svolgeranno i funerali di Antonella Doneda , la farmacista 66enne, morta domenica in un tragico incidente stradale sull’A14 tra i caselli di Rimini e Riccione, mentre con il suo compagno, Maurizio De Panfilis , 76enne di Albano Sant’Alessandro, anche lui deceduto nello schianto, stavano tornando dalle vacanze.
La salma arriverà nella Bergamasca mercoledì nel tardo pomeriggio e la camera mortuaria sarà allestita all’interno della casa del commiato di Seriate.
la ricostruzione dell’incidente
Secondo la Polizia Stradale, Antonella Doneda e Maurizio De Panfilis viaggiavano su una Bmw R1200 quando, sulla A14 tra Riccione e Rimini Sud, hanno tamponato una Hyundai rallentata dal traffico. L’incidente è avvenuto verso le 11.30: Maurizio è morto sul colpo, Antonella poco dopo all’ospedale Bufalini di Cesena. I due stavano rientrando da una vacanza in Abruzzo, trascorsa anche con altri motociclisti.
Il lutto nella comunità
Antonella e Maurizio si conoscevano da oltre dieci anni e vivevano ad Albano Sant’Alessandro. Antonella era molto legata al lavoro, all’aggiornamento professionale e alla vita della comunità. Familiari e amici la ricordano come una persona comunicativa, gentile, accogliente e molto legata ai figli e ai nipoti.
La farmacia resterà chiusa per lutto fino a mercoledì 26 agosto e numerosi sono stati i messaggi di cordoglio alla famiglia.
© RIPRODUZIONE RISERVATA