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Cronaca / Hinterland Sabato 03 Ottobre 2026

Incendio a Stezzano, rogo domato. Ora i danni da quantificare

IL CASO. A bruciare materiale plastico, la ditta in via Zanica. Nessun ferito tra i dipendenti. Il sindaco: «La causa è forse un cortocircuito, realtà molto conosciuta sul territorio».

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Alessio Malvone
Alessio Malvone

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Incendio a Stezzano, rogo domato. Ora i danni da quantificare
La ditta «Fv Pubblicità» di Stezzano, in via Zanica , in uno scatto di sabato 3 ottobre dopo il rogo del giorno prima

Sono ferme le attività sabato mattina 3 ottobre dopo il grosso rogo scoppiato venerdì 2 ottobre nel tardo pomeriggio a Stezzano in un capannone industriale di via Zanica. A bruciare la ditta «Fv Pubblicità». Secondo le prime informazioni, l’incendio si sarebbe propagato intorno alle 18,15 e a bruciare sarebbe stato del materiale plastico.

Dalle informazioni raccolte sul posto, sembrerebbe che a prendere fuoco sia stata una stanza di lavorazione, i controsoffitti in cartongesso

Fortunatamente non ci sono stati feriti: i dipendenti avevano finito il loro turno di lavoro intorno alle 17 e, al momento dell’incendio, non era presente nessuno in azienda. Dalle informazioni raccolte sul posto, sembrerebbe che a prendere fuoco sia stata una stanza di lavorazione, i controsoffitti in cartongesso e anche alcune zone dietro la ditta, compreso il camper del titolare, con cui però è stato possibile parlare per avere conferma e comprendere e a quanto ammontino i danni.

Incendio a Stezzano, rogo domato. Ora i danni da quantificare
La ditta ha ripreso le attività sabato mattina

L’attività è una grafica e al momento dell’incendio non c’era nessuno a lavorare perché avevano chiuso da poco

«Ho visto anche io il fumo dalla mia abitazione – ha detto il sindaco Simone Tangorra che si è recato sul luogo dell’incendio – e sembrerebbe un cortocircuito, anche se è ancora presto per avere informazioni specifiche. Lo diranno meglio i tecnici. L’attività è una grafica e al momento dell’incendio non c’era nessuno a lavorare perché avevano chiuso da poco. Ringrazio la polizia locale che ha gestito al meglio la viabilità e confermo che non ci sono problemi di intossicazione, quindi non ci dovrebbero essere provvedimenti particolari da prendere come amministrazione comunale».

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L’intervento dei pompieri

Sul posto sono intervenuti otto squadre dei vigili del fuoco da Bergamo, Medolago, Dalmine e Treviglio che si sono alternate fino a tarda sera per gestire l’incendio e mettere in sicurezza l’area. Per gestire la viabilità, c’era la polizia locale di Stezzano che ha chiuso via Zanica fino alle 20 circa. Erano presenti anche i carabinieri e, per precauzione, un’ambulanza della Croce rossa.

Tanti i residenti della zona e i cittadini che si sono recati all’esterno della ditta per cercare di comprendere cosa fosse successo. Prima dell’incendio sono stati sentiti anche forti rumori, «simili a delle esplosioni» come raccontato da un giovane arrivato sul posto.

Il sindaco: azienda radicata sul territorio

«Il titolare si è occupato della denuncia ai carabinieri, al momento non c’è ancora una stima precisa dei danni - ha spiegato il primo cittadino sabato mattina -. Esprimo davvero un grande dispiacere per il titolare e i dipendenti: si tratta di un’azienda molto conosciuta e radicata sul territorio».

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