Incendio a Stezzano, rogo domato. Ora i danni da quantificare

Sono ferme le attività sabato mattina 3 ottobre dopo il grosso rogo scoppiato venerdì 2 ottobre nel tardo pomeriggio a Stezzano in un capannone industriale di via Zanica. A bruciare la ditta «Fv Pubblicità». Secondo le prime informazioni, l’incendio si sarebbe propagato intorno alle 18,15 e a bruciare sarebbe stato del materiale plastico.

Dalle informazioni raccolte sul posto, sembrerebbe che a prendere fuoco sia stata una stanza di lavorazione, i controsoffitti in cartongesso Fortunatamente non ci sono stati feriti: i dipendenti avevano finito il loro turno di lavoro intorno alle 17 e, al momento dell’incendio, non era presente nessuno in azienda. Dalle informazioni raccolte sul posto, sembrerebbe che a prendere fuoco sia stata una stanza di lavorazione, i controsoffitti in cartongesso e anche alcune zone dietro la ditta, compreso il camper del titolare, con cui però è stato possibile parlare per avere conferma e comprendere e a quanto ammontino i danni.

La ditta ha ripreso le attività sabato mattina

L’attività è una grafica e al momento dell’incendio non c’era nessuno a lavorare perché avevano chiuso da poco «Ho visto anche io il fumo dalla mia abitazione – ha detto il sindaco Simone Tangorra che si è recato sul luogo dell’incendio – e sembrerebbe un cortocircuito, anche se è ancora presto per avere informazioni specifiche. Lo diranno meglio i tecnici. L’attività è una grafica e al momento dell’incendio non c’era nessuno a lavorare perché avevano chiuso da poco. Ringrazio la polizia locale che ha gestito al meglio la viabilità e confermo che non ci sono problemi di intossicazione, quindi non ci dovrebbero essere provvedimenti particolari da prendere come amministrazione comunale».

L’intervento dei pompieri

Sul posto sono intervenuti otto squadre dei vigili del fuoco da Bergamo, Medolago, Dalmine e Treviglio che si sono alternate fino a tarda sera per gestire l’incendio e mettere in sicurezza l’area. Per gestire la viabilità, c’era la polizia locale di Stezzano che ha chiuso via Zanica fino alle 20 circa. Erano presenti anche i carabinieri e, per precauzione, un’ambulanza della Croce rossa.

Tanti i residenti della zona e i cittadini che si sono recati all’esterno della ditta per cercare di comprendere cosa fosse successo. Prima dell’incendio sono stati sentiti anche forti rumori, «simili a delle esplosioni» come raccontato da un giovane arrivato sul posto.

Il sindaco: azienda radicata sul territorio