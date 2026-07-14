L’insegna «La Marianna» sbarca a Pedrengo

Novità in vista per l’attività «Mario’s Bakery» di Pedrengo , che dal primo di agosto passerà di mano ai fratelli Cosimo e Nicolò Panattoni, molto conosciuti per i locali gestiti con la famiglia sotto il marchio «La Marianna» . Mario Zenoni negli anni ha fatto crescere il locale con il cavallo di battaglia rappresentato dai lievitati, dolci e salati, sfornati direttamente nel laboratorio di via Giovanna d’Arco. L’insegna «Mario’s Bakery» è diventata famosa anche nel mondo televisivo per aver partecipato e vinto il programma «Il forno delle meraviglie» , andato in onda lo scorso febbraio su Real Time, che ha decretato la miglior panetteria bergamasca secondo la giuria prescelta.

Si parte dal primo di agosto

Salvaguardati i dipendenti

«Siamo molto soddisfatti per aver rilevato l’attività – commentano Cosimo e Nicolò Panattoni -. È un locale ben avviato e gestito molto bene dalla famiglia Zenoni. Per quanto riguarda l’offerta food manterremo i prodotti iconici di Mario, ai quali uniremo le specialità della Marianna, dal gelato al bancone della pasticceria, oltre alla parte cucina che completa l’offerta. In questa operazione abbiamo voluto salvaguardare i dipendenti che potranno continuare a lavorare qui». Sara, Francesco e Mario, protagonisti di «Marios’ Bakery», confermano che «nell’ambito di un importante progetto di sviluppo e rafforzamento, dal primo di agosto subentrerà lo storico brand La Marianna. Si tratta di una scelta strategica che abbiamo intrapreso con grande convinzione».