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Cronaca / Hinterland Martedì 14 Luglio 2026

L’insegna «La Marianna» sbarca a Pedrengo

IL CAMBIO DI REGIA. Novità in vista per l’attività «Mario’s Bakery» di Pedrengo, che dal primo di agosto passerà di mano ai fratelli Cosimo e Nicolò Panattoni, molto conosciuti per i locali gestiti con la famiglia sotto il marchio «La Marianna».

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Giorgio Lazzari
Giorgio Lazzari Collaboratore
L’insegna «La Marianna» sbarca a Pedrengo

Novità in vista per l’attività «Mario’s Bakery» di Pedrengo, che dal primo di agosto passerà di mano ai fratelli Cosimo e Nicolò Panattoni, molto conosciuti per i locali gestiti con la famiglia sotto il marchio «La Marianna». Mario Zenoni negli anni ha fatto crescere il locale con il cavallo di battaglia rappresentato dai lievitati, dolci e salati, sfornati direttamente nel laboratorio di via Giovanna d’Arco. L’insegna «Mario’s Bakery» è diventata famosa anche nel mondo televisivo per aver partecipato e vinto il programma «Il forno delle meraviglie», andato in onda lo scorso febbraio su Real Time, che ha decretato la miglior panetteria bergamasca secondo la giuria prescelta.

Si parte dal primo di agosto

Mario, che rappresenta la terza generazione di panettieri, una tradizione iniziata con il nonno nel 1936, proseguirà il suo lavoro con la famiglia Panattoni, curando gli impasti di acqua,

L’insegna «La Marianna» sbarca a Pedrengo
Da sinistra Cosimo e Nicolò Panattoni

farine e lievito madre nel laboratorio di Curno. Anche la decina di collaboratori in forza al locale di Pedrengo, potranno passare sotto la nuova gestione con l’insegna «La Mariannina Pedrengo». Dal primo di agosto l’attività chiuderà per ferie ma anche per dar modo agli operai di sistemare il locale ed effettuare i lavori di ristrutturazione necessari per ottenere un layout simile a quello del punto vendita di Curno. La riapertura dei nuovi spazi è prevista a settembre.

Salvaguardati i dipendenti

«Siamo molto soddisfatti per aver rilevato l’attività – commentano Cosimo e Nicolò Panattoni -. È un locale ben avviato e gestito molto bene dalla famiglia Zenoni. Per quanto riguarda l’offerta food manterremo i prodotti iconici di Mario, ai quali uniremo le specialità della Marianna, dal gelato al bancone della pasticceria, oltre alla parte cucina che completa l’offerta. In questa operazione abbiamo voluto salvaguardare i dipendenti che potranno continuare a lavorare qui». Sara, Francesco e Mario, protagonisti di «Marios’ Bakery», confermano che «nell’ambito di un importante progetto di sviluppo e rafforzamento, dal primo di agosto subentrerà lo storico brand La Marianna. Si tratta di una scelta strategica che abbiamo intrapreso con grande convinzione».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

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