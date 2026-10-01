Morte del piccolo Mattia, confermata l’assoluzione di Monia Bortolotti

La Corte d’Appello di Brescia ha confermato la sentenza di primo grado per Monia Bortolotti. Fu assolta in precedenza anche dal Tribunale di Bergamo perché ritenuta «non punibile per la totale incapacità di intendere e volere al momento dei fatti», in relazione alla morte del secondogenito Mattia, avvenuta a Pedrengo quando il piccolo aveva 2 mesi.

La Corte d’Assise, presieduta dal giudice Patrizia Ingrascì (a latere, Andrea Guadagnino) dispose per la donna la permanenza in una residenza sanitaria per almeno 10 anni. Per il Tribunale di primo grado, come riportato nelle motivazioni della sentenza, a novembre dello scorso anno, non ci sono dubbi che Mattia, il 25 ottobre 2022, morì a causa di una stretta «improvvisa e intensa, compatibile con un abbraccio disperato di qualche minuto» della mamma. La donna, non punibile per questo fatto perché incapace, fu inoltre assolta dall’accusa di aver provocato anche la morte della primogenita Alice, il 15 novembre 2021, quando aveva solo quattro mesi, in quanto gli accertamenti sul corpicino eseguiti l’anno successivo non hanno escluso la causa naturale.

Le motivazioni della sentenza di primo grado