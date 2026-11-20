Un cittadino nigeriano è stato arrestato mercoledì 18 novembre dalla Polizia di Stato all’aeroporto di Orio al Serio. L’uomo era destinatario di un ordine di carcerazione per una condanna definitiva a 6 anni e 2 mesi di reclusione per violenza sessuale , commessa nel 2022 in provincia di Bergamo.

Individuato durante i controlli in aeroporto

L’uomo è stato rintracciato dagli agenti della Polizia di Frontiera nelle aree aperte al pubblico del terminal, durante i servizi di vigilanza e controllo. Dagli accertamenti è emerso che la Procura della Repubblica di Bergamo aveva emesso nei suoi confronti un ordine di carcerazione il giorno precedente, 17 novembre. Il cittadino nigeriano, privo di documenti di viaggio e senza fissa dimora, è stato arrestato e accompagnato nel carcere di Bergamo, dove dovrà scontare la pena.