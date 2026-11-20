Orio al Serio, arrestato in aeroporto: deve scontare 6 anni per violenza sessuale
L’ARRESTO. L’uomo, senza fissa dimora, è stato individuato dalla Polizia di Frontiera. La condanna definitiva riguarda un episodio avvenuto nel 2022 in Bergamasca.Lettura meno di un minuto.
Un cittadino nigeriano è stato arrestato mercoledì 18 novembre dalla Polizia di Stato all’aeroporto di Orio al Serio. L’uomo era destinatario di un ordine di carcerazione per una condanna definitiva a 6 anni e 2 mesi di reclusione per violenza sessuale, commessa nel 2022 in provincia di Bergamo.
Individuato durante i controlli in aeroporto
L’uomo è stato rintracciato dagli agenti della Polizia di Frontiera nelle aree aperte al pubblico del terminal, durante i servizi di vigilanza e controllo. Dagli accertamenti è emerso che la Procura della Repubblica di Bergamo aveva emesso nei suoi confronti un ordine di carcerazione il giorno precedente, 17 novembre. Il cittadino nigeriano, privo di documenti di viaggio e senza fissa dimora, è stato arrestato e accompagnato nel carcere di Bergamo, dove dovrà scontare la pena.
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