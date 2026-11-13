Orio al Serio, arrestato latitante: deve scontare 13 anni di carcere

Doveva scontare 13 anni di carcere e pagare una multa di circa 730mila euro, ma è stato individuato e arrestato dalla polizia di frontiera all’aeroporto di Orio al Serio . Si tratta di un cittadino pakistano di circa 55 anni, residente in provincia di Bergamo , fermato venerdì 13 novembre durante i controlli sui passeggeri in arrivo da Paesi extra-Schengen .

Arrestato all’aeroporto di Orio al Serio

Durante le verifiche sui documenti, gli agenti della polizia di stato hanno accertato che l’uomo era destinatario di un ordine di esecuzione per la carcerazione emesso nel marzo 2025 dalla Procura della Repubblica di Pescara .

Le condanne per falsità e immigrazione clandestina

L’uomo era stato condannato in via definitiva nel 2014 per reati di falsità commessi nel 2011 in provincia di Bergamo. Nel 2024 era arrivata un’ulteriore condanna definitiva per favoreggiamento dell’immigrazione clandestina, relativa a fatti avvenuti tra il 2009 e il 2010 nelle province di Pescara, Chieti, L’Aquila e Cosenza.