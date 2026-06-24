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Cronaca / Hinterland Mercoledì 24 Giugno 2026

Poche prenotazioni, Airidea sospende i tre voli «regionali»

IN AEROPORTO. L’ultimo per Genova partirà il 27 giugno. Il Consiglio comunale di Seriate aveva approvato un odg per cancellarli.

Lettura 1 min.
Emanuele Casali
Emanuele Casali
Poche prenotazioni, Airidea sospende i tre voli «regionali»
Un velivolo Aridea

Poche prenotazioni, voli effettuati con un solo passeggero e tratte addirittura mai partite. Si chiude (per ora) la sperimentazione della linea aerea Airidea all’aeroporto di Orio al Serio dopo l’apertura di tre destinazioni «regionali» verso Genova, Rimini e Perugia dal 9 giugno scorso. L’unica ad essere attivata, seppure a singhiozzo, è stata quella per la Liguria, ma anche questa sarà «temporaneamente sospesa» dopo l’ultimo collegamento programmato, previsto per sabato 27 giugno, che verrà effettuato avendo già registrato alcune prenotazioni. «La decisione è legata a una valutazione sulla sostenibilità del collegamento in vista della stagione autunnale, in relazione ai costi operativi e alle prospettive di sviluppo del mercato – fa sapere la compagnia –. Sul fronte B2B sono già stati registrati segnali di interesse per il periodo a partire da settembre, elemento che sarà oggetto di ulteriore analisi nelle prossime settimane».

L’unica ad essere attivata, seppure a singhiozzo, è stata quella per la Liguria, ma anche questa sarà «temporaneamente sospesa» dopo l’ultimo collegamento programmato, previsto per sabato 27 giugno, che verrà effettuato avendo già registrato alcune prenotazioni

L’eventuale prosecuzione della rotta, prosegue Airidea, «sarà valutata anche alla luce dell’imminente entrata in servizio dei nuovi Jetstream 32 da 19 posti. I velivoli saranno infatti più adatti alle caratteristiche della domanda e della clientela prevista per questo collegamento».

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Nel frattempo, il Consiglio comunale di Seriate ha approvato un ordine del giorno che chiedeva la soppressione di questi voli. Il documento è stato proposto dai gruppi di minoranza, Sinistra per un’Altra Seriate e Seriate Bene Comune, che hanno sostenuto come «i voli a breve raggio comportino emissioni di anidride carbonica dieci volte superiori a quelle del treno», chiedendo inoltre «a Sacbo di rimuovere immediatamente tali rotte e di non riproporle negli anni a venire». L’ordine del giorno è stato approvato all’unanimità. Tuttavia, nelle premesse del testo presentato dalle minoranze erano contenute alcune considerazioni non condivise dalla maggioranza, che ha quindi presentato un corposo emendamento, poi accolto e votato anche dalle stesse minoranze. Spiega il sindaco Gabriele Cortesi: «Abbiamo modificato in modo sostanziale le premesse delle minoranze, che contenevano aspetti ideologici e in parte poco attinenti al tema, mantenendo però la richiesta di sospendere i voli regionali». Una misura che, nel frattempo, è già stata adottata.

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