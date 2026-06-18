Riaprono gli uffici postali di Gorlago e Zanica

Interventi di rinnovamento finalizzati ad accogliere anche tutti i principali servizi della pubblica amministrazione: proprio a questo fa riferimento il progetto «Polis», che ha l’obiettivo di promuovere la coesione economica, sociale e territoriale nei comuni con meno di 15mila abitanti.

I nuovi uffici postali

Gli uffici postali di Gorlago e Zanica sono stati completamenti rinnovati: nuovi arredi nella sala che attende i clienti, oltre a una corsia per ipovedenti e soluzioni a basso impatto ambientale e a basso consumo energetico. Disponibili in entrambe le sedi i certificati anagrafici oltre ai servizi Inps come, ad esempio, il cedolino della pensione, la certificazione unica e il modello «Obis M». Inoltre, i cittadini possono richiedere o rinnovare il passaporto presentando la documentazione direttamente allo sportello, senza doversi recare in Questura, con la possibilità di riceverlo a domicilio.