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Cronaca / Hinterland Giovedì 18 Giugno 2026

Riaprono gli uffici postali di Gorlago e Zanica

I LAVORI. Completamente rinnovati per accogliere i principali servizi della pubblica amministrazione. Possibile anche la richiesta o il rinnovo del passaporto.

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Redazione Web
Redazione Web
Riaprono gli uffici postali di Gorlago e Zanica
L’ufficio postale di Zanica

Riaprono gli uffici postali di Gorlago e Zanica, dopo i lavori di ristrutturazione secondo la tipologia «Polis»: diventano 169 le sedi rinnovate in provincia di Bergamo.

Riaprono gli uffici postali di Gorlago e Zanica
L’ufficio postale di Zanica
Riaprono gli uffici postali di Gorlago e Zanica
L’ufficio postale di Gorlago

Interventi di rinnovamento finalizzati ad accogliere anche tutti i principali servizi della pubblica amministrazione: proprio a questo fa riferimento il progetto «Polis», che ha l’obiettivo di promuovere la coesione economica, sociale e territoriale nei comuni con meno di 15mila abitanti.

I nuovi uffici postali

Gli uffici postali di Gorlago e Zanica sono stati completamenti rinnovati: nuovi arredi nella sala che attende i clienti, oltre a una corsia per ipovedenti e soluzioni a basso impatto ambientale e a basso consumo energetico. Disponibili in entrambe le sedi i certificati anagrafici oltre ai servizi Inps come, ad esempio, il cedolino della pensione, la certificazione unica e il modello «Obis M». Inoltre, i cittadini possono richiedere o rinnovare il passaporto presentando la documentazione direttamente allo sportello, senza doversi recare in Questura, con la possibilità di riceverlo a domicilio.

Questi gli orari dei due uffici postali:
Gorlago dal lunedì al venerdì dalle 8:20 alle 13:35 e il sabato fino alle 12:35.
Zanica dal lunedì al venerdì dalle ore 8:20 alle 13:35 e il sabato fino alle 12:35

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