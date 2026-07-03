Rotte da Orio a Riad e Gedda: doppio debutto per Flyadeal
LA NOVITÀ. Flyadeal ha inaugurato all’aeroporto di Orio al Serio i nuovi voli stagionali per Riad e Gedda, in Arabia Saudita. Le due tratte rafforzano i collegamenti dello scalo bergamasco con la penisola arabica.Lettura meno di un minuto.
Doppio debutto, tra mercoledì e giovedì 2 luglio, all’aeroporto di Orio: Flyadeal – low cost del gruppo Saudia, la compagnia di bandiera dell’Arabia Saudita – ha avviato i voli stagionali per Riad e Gedda, in Arabia Saudita. Ciascuna tratta sarà operata sino al 26 settembre con tre frequenze alla settimana.
Prosegue così il rafforzamento delle connessioni verso la penisola arabica: «Le due nuove destinazioni – ricorda Sacbo, società che gestisce l’aeroporto – si sommano a quelle già raggiunte nell’area del Golfo, e che comprendono Dubai con Flydubai e Sharjah con Air Arabia negli Emirati Arabi Uniti, e Kuwait City con Jazeera Airways». I viaggi inaugurali sono stati accolti sulla pista dello scalo con una piccola cerimonia.
© RIPRODUZIONE RISERVATA