Rotte da Orio a Riad e Gedda: doppio debutto per Flyadeal

Doppio debutto, tra mercoledì e giovedì 2 luglio, all’aeroporto di Orio: Flyadeal – low cost del gruppo Saudia, la compagnia di bandiera dell’Arabia Saudita – ha avviato i voli stagionali per Riad e Gedda, in Arabia Saudita. Ciascuna tratta sarà operata sino al 26 settembre con tre frequenze alla settimana.