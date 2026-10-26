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Cronaca / Hinterland Lunedì 26 Ottobre 2026

Ryanair, al via la rotta Bergamo-Reggio Calabria per l’inverno 2026

LE NOVITA’. Il collegamento da Orio al Serio tra le 12 nuove rotte annunciate dalla compagnia da sette aeroporti italiani. Primi voli lunedì 26 ottobre.

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Redazione Web
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Ryanair, al via la rotta Bergamo-Reggio Calabria per l’inverno 2026
Aerei di Ryanair

Orio al Serio

C’è anche il collegamento tra Milano Bergamo e Reggio Calabria tra le 12 nuove rotte Ryanair per l’inverno 2026. La compagnia ha annunciato che i primi voli sono decollati lunedì 26 ottobre da sette aeroporti italiani: Catania, Trieste, Milano Bergamo, Rimini, Bologna, Bari e Lamezia Terme.

Per lo scalo di Orio al Serio, la novità indicata nel programma è dunque la rotta verso la città calabrese. L’intero operativo invernale è già prenotabile attraverso l’app e il sito della compagnia.

Da Bergamo a Reggio Calabria: il collegamento invernale

La rotta Milano Bergamo-Reggio Calabria rientra nell’ampliamento dell’offerta annunciato da Ryanair per la stagione invernale 2026. L’avvio dei voli si inserisce in un programma che comprende nuove destinazioni sia italiane sia internazionali, con sei delle dodici rotte in partenza da Catania.

Le 12 nuove rotte Ryanair dall’Italia

Nel dettaglio, i collegamenti annunciati dalla compagnia sono:
Da Catania: Memmingen, Danzica, Porto, Alicante, Varsavia e Valencia.
Da Trieste: Malaga.
Da Orio al Serio: Reggio Calabria.
Da Rimini: Tirana.
Da Bologna: Varsavia.
Da Bari: Varsavia.
Da Lamezia Terme: Brema.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

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