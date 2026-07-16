Burger button
LEGGI L'EDIZIONE DIGITALE
BERGAMO TV

SEZIONI

CRONACA SPORT ECONOMIA CULTURA E SPETTACOLI EVENTI CINEMA VIDEO PODCAST DOSSIER

RUBRICHE

AMBIENTE E ENERGIA AMICI CON LA CODA BERGAMO SENZA CONFINI EDITORIALI IL PUNTO IL PIACERE DI LEGGERE INTERVISTE ALLO SPECCHIO L'ECO DI BERGAMO INCONTRA LA BUONA DOMENICA IL PUNTO (CLONE) LA SALUTE LE TUE FOTO MODA E TENDENZE OROBIE LA DOMENICA DEL VILLAGGIO RICETTE (QUASI) PERFETTE SCIENZA E TECNOLOGIA TIC TAC STORYLAB VOLONTARIATO

SPORT

NOTIZIE DI SPORT CLASSIFICA CHAMPIONS LEAGUE CLASSIFICA SERIE A CLASSIFICHE

TERRITORIO

BERGAMO CITTÀ PIANURA VAL BREMBANA VALLI SERIANA E DI SCALVE HINTERLAND VAL CALEPIO E SEBINO ISOLA E VALLE SAN MARTINO VAL CAVALLINA VALLE IMAGNA

SERVIZI

EDIZIONE DIGITALE ABBONAMENTI NECROLOGIE OGNI VITA UN RACCONTO PUBBLICITÀ CONCORSI ECO STORE - INIZIATIVE ARCHIVIO METEO CINEMA LE AZIENDE COMUNICANO SEGNALA UN PROBLEMA COMUNICA CON LA REDAZIONE I PIÙ LETTI SKILL ALEXA NEWS IN TEMPO REALE

CHI SIAMO

REDAZIONE EDITORE CONTATTI COLLABORA CON NOI PRIVACY E POLICY

COMMUNITY

thumb Corner
 Corner
thumb Skille
 Skille
thumb Eppen
 Eppen
thumb Orobie
 Orobie
thumb Delta Index
 Delta Index
thumb Eco.Bergamo
 Eco.Bergamo

NETWORK

thumb BergamoTV
 BergamoTV
thumb Radio Alta
 Radio Alta
thumb Kendoo
 Kendoo
thumb L'Eco Cafè
 L'Eco Cafè
thumb Case in festa
 Case in festa
thumb Edoomark
 Edoomark
thumb Storylab
 Storylab
thumb Ark
 Ark
Cronaca / Hinterland Giovedì 16 Luglio 2026

Sabato 18 luglio al via «Generazione Oriocenter - Io non sono un’etichetta»

IL PROGETTO. Per promuovere una riflessione sui temi dell’identità e dei giudizi sociali che spesso accompagnano il mondo giovanile.

Lettura meno di un minuto.
Giorgio Lazzari
Giorgio Lazzari Collaboratore

Accedi per ascoltare gratuitamente questo articolo

Sabato 18 luglio al via «Generazione Oriocenter - Io non sono un’etichetta»
La conferenza stampa di presentazione del progetto

Oriocenter

Un progetto educativo nato per incontrare e ascoltare gli adolescenti, promuovendo una riflessione sui temi dell’identità e dei giudizi sociali che spesso accompagnano il mondo giovanile. «Generazione Oriocenter – Io non sono un’etichetta» è un’iniziativa rivolta a preadolescenti e adolescenti tra gli 11 e i 19 anni, che prenderà il via sabato 18 luglio con la presenza di educatori di strada durante il periodo estivo all’interno del centro commerciale.

La presenza qualificata degli operatori è quindi prevista direttamente nei contesti frequentati dagli adolescenti per sperimentare un nuovo approccio di promozione della salute nei contesti informali.

La novità, presentata in mattinata di giovedì 16 luglio all’interno di Oriocenter, è realizzata nell’ambito del progetto «Generazioni in rete», promosso e finanziato da Regione Lombardia, in collaborazione con Ats Bergamo, Asst Papa Giovanni XXIII e con ente capofila la cooperativa sociale Alchimia. Il progetto coinvolge anche una ricca rete di partner territoriali: Ambiti Territoriali di Bergamo, Valle Imagna Villa d’Almè, Valle Brembana, insieme alle cooperative sociali Impronta, Aeper, Pugno Aperto e Consorzio Solco Città Aperta. Il costante lavoro di rete consente anche lo sviluppo di un osservatorio aggiornato e integrato sulla condizione giovanile odierna. Lo stand per accogliere i giovani sarà operativo sabato 18 luglio, sabato 1 agosto e venerdì 14 agosto.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Orio al Serio
famiglia
Sociale
Scuola
Istruzione
ASST Papa Giovanni XXIII
Alchimia
Pugno Aperto
ATS BERGAMO
Impronta
Aeper