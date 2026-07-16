Sabato 18 luglio al via «Generazione Oriocenter - Io non sono un’etichetta»

Un progetto educativo nato per incontrare e ascoltare gli adolescenti, promuovendo una riflessione sui temi dell’identità e dei giudizi sociali che spesso accompagnano il mondo giovanile. «Generazione Oriocenter – Io non sono un’etichetta» è un’iniziativa rivolta a preadolescenti e adolescenti tra gli 11 e i 19 anni, che prenderà il via sabato 18 luglio con la presenza di educatori di strada durante il periodo estivo all’interno del centro commerciale.

La novità, presentata in mattinata di giovedì 16 luglio all’interno di Oriocenter, è realizzata nell’ambito del progetto «Generazioni in rete», promosso e finanziato da Regione Lombardia, in collaborazione con Ats Bergamo, Asst Papa Giovanni XXIII e con ente capofila la cooperativa sociale Alchimia. Il progetto coinvolge anche una ricca rete di partner territoriali: Ambiti Territoriali di Bergamo, Valle Imagna Villa d’Almè, Valle Brembana, insieme alle cooperative sociali Impronta, Aeper, Pugno Aperto e Consorzio Solco Città Aperta. Il costante lavoro di rete consente anche lo sviluppo di un osservatorio aggiornato e integrato sulla condizione giovanile odierna. Lo stand per accogliere i giovani sarà operativo sabato 18 luglio, sabato 1 agosto e venerdì 14 agosto.