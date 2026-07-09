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Cronaca / Hinterland Giovedì 09 Luglio 2026

Seriate, due marciatori investiti in scooter da un’auto pirata

L’INCIDENTE. Martedì 7 luglio alle 21.15 in via Paderno: «Ha invaso la nostra corsia due volte. Per le ferite niente campionati italiani».

Lettura 1 min.

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Seriate, due marciatori investiti in scooter da un’auto pirata
I ragazzi a terra a Seriate

«Lo abbiamo visto perdere il controllo dell’auto e finire nella nostra corsia, a momenti si schiantava contro gli alberi. È riuscito a rientrare in quella verso Seriate ma poi, improvvisamente, ha deviato un’altra volta e nel tentativo di tornare di nuovo nella sua corsia ci ha investiti, colpendo lo scooter e facendoci cadere entrambi a terra».

A raccontare l’incidente di martedì 7 luglio a Seriate, in via Paderno, è Gabriele Gamba, marciatore di 24 anni di Pedrengo che con l’amico Marco Drusian, anche lui marciatore monzese di 20 anni, è stato investito da un’auto pirata. E che, a causa delle ferite, non potrà gareggiare ai campionati italiani in programma a Firenze il 25 luglio. I carabinieri di Trescore, intervenuti per i rilievi, hanno acquisito le riprese delle telecamere di videosorveglianza della zona per cercare di risalire all’automobilista.

«Quando siamo caduti, l’auto è scappata»

«Andava a zigzag, per fortuna entrambi viaggiavamo a bassa velocità – continua Gamba –. Erano le 21.15 e noi stavamo percorrendo via Paderno in direzione di Grassobbio quasi all’altezza di via Garibaldi. Io ero alla guida dello scooter e Marco era dietro. Quando siamo caduti, l’auto è scappata e sono riuscito solo a vedere che era di colore blu. Altri automobilisti si sono fermati e ci hanno prestato i primi soccorsi, qualcuno ha detto di aver visto una Ford Fiesta ma non ci sono stati testimoni diretti dell’incidente. Siamo stati portati all’ospedale di Seriate e io sono stato dimesso stamattina (mercoledì 8 luglio, ndr) con 15 giorni di prognosi per la frattura di un alluce ed escoriazioni alla gamba sinistra, oltre a qualche punto in fronte perché nella caduta si è rotta la visiera del casco. Marco per fortuna se l’è cavata con qualche graffio, ma io dovrò saltare i campionati del 25 luglio».

Gamba vanta cinque presenze nella nazionale giovanile e ultimamente ha conseguito ottimi tempi nella marcia sia ai campionati italiani su strada nella mezza maratona sia alla mezza maratona in Slovacchia a Borsky Mikulas.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

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