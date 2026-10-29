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Cronaca / Hinterland Giovedì 29 Ottobre 2026

Seriate, si picchiano fuori dall’azienda: emergono irregolarità sul lavoro

La Polizia locale interviene dopo la segnalazione di una cittadina. Accertamenti su una ditta di pulizie per possibili irregolarità lavorative e nei permessi di soggiorno.

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Redazione Web
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Seriate, si picchiano fuori dall’azienda: emergono irregolarità sul lavoro
La polizia locale di Seriate ha individuato irregolarità nell’assunzione di alcuni lavoratori, dopo essere intervenuta per sedare una lite fuori dall’azienda
(Foto di Archivio)

Seriate

Una lite tra due lavoratori all’esterno di un’azienda di Seriate ha portato la polizia locale a individuare presunte irregolarità nelle assunzioni e nei titoli di soggiorno di alcuni dipendenti di una ditta esterna di pulizie.

L’intervento è scattato dopo la segnalazione di una cittadina che aveva notato in strada un uomo ferito al volto e alle mani, senza una scarpa e visibilmente scosso.

Seriate, la lite tra due lavoratori fuori dall’azienda

Attraverso le testimonianze e le immagini della videosorveglianza, gli agenti hanno ricostruito una colluttazione avvenuta poco prima delle 8.30 tra due lavoratori di origine sudamericana, che si sarebbero colpiti reciprocamente anche con attrezzature per le pulizie.

Lavoro irregolare e permessi di soggiorno, le verifiche

Gli accertamenti si sono estesi alla ditta esterna per cui lavoravano i due uomini. Dalle verifiche nelle banche dati è emersa l’assenza delle comunicazioni obbligatorie di assunzione (Unilav), con l’avvio delle relative contestazioni amministrative.

Uno dei lavoratori sarebbe inoltre risultato privo di un titolo di soggiorno. Sono in corso approfondimenti sulle possibili responsabilità penali della società appaltatrice. Le persone coinvolte sono state denunciate a piede libero e gli atti trasmessi all’Autorità giudiziaria. La polizia locale ha segnalato il caso anche all’Ispettorato del Lavoro di Bergamo.

Il sindaco Gabriele Cortesi ha ringraziato la cittadina e gli agenti, sottolineando l’importanza delle segnalazioni e dei controlli per la tutela dei lavoratori.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

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