Seriate, un chilo di droga nascosto in casa: arrestato un uomo

Un chilo di droga, tra cocaina, hashish e marijuana, nascosto in diversi punti dell’abitazione. È quanto hanno trovato i carabinieri della Tenenza di Seriate durante una perquisizione che, alle prime luci di venerdì 2 ottobre, ha portato all’arresto di un uomo di Seriate, nato nel 1984, già sottoposto alla libertà vigilata per reati relativi al traffico di stupefacenti.

Le indagini sullo spaccio in casa

L’operazione è il risultato di accertamenti avviati lo scorso maggio dai militari della tenenza e coordinati dalla Procura della Repubblica di Bergamo. Secondo la ricostruzione degli investigatori, nell’abitazione del sospettato era stata organizzata un’attività di spaccio. La perquisizione domiciliare, svolta con il supporto del Nucleo Carabinieri cinofili di Orio al Serio, ha consentito di recuperare le sostanze nascoste in differenti parti della casa.

Il cane Zigy trova la marijuana nel sottotetto

Il cane Zigy ha concentrato l’attenzione su una botola che conduce al sottotetto dell’appartamento Nelle prime fasi della ricerca, il cane Zigy ha concentrato l’attenzione su una botola che conduce al sottotetto dell’appartamento. Calato nel vano con il supporto e sotto la guida del conduttore, il pastore tedesco ha condotto i carabinieri al ritrovamento di oltre 300 grammi di infiorescenze di marijuana essiccata, che secondo gli investigatori erano pronte per essere cedute agli acquirenti.

I militari hanno rinvenuto anche cinque panetti di hashish, ancora intatti e accuratamente incartati, oltre alla cocaina. Complessivamente, lo stupefacente recuperato ammonta a un chilo. Trovati inoltre un bilancino di precisione, ritenuto utilizzato per pesare le dosi destinate alla vendita al dettaglio, e rotoli di cellophane per il confezionamento della droga.

Complessivamente, lo stupefacente recuperato ammonta a un chilo

Arresto convalidato e obbligo di firma