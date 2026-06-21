Sparatoria fuori dalle piscine, paura a Seriate. Caccia ai responsabili - Foto e video

Dei colpi di arma da fuoco - d ai sei agli otto colpi secondo alcuni testimoni - sono stati sparati a Seriate in via Francesco Decò e Torquato Canetta intorno alle 19.30 di domenica 21 giugno, all’esterno delle piscine. Quattro bossoli sono stati trovati a terra, nel parcheggio a poca distanza dell’ingresso degli impianti, vicino al supermercato Unes e a un’edicola.



Alcuni testimoni avrebbero sentito i colpi sparati a raffica, uditi dall’interno delle piscine: sarebbe subito scattato l’allarme con la chiamata alle forze dell’ordine. Numerose le persone che erano appena uscite dagli impianti e che hanno assistito alla scena: sono fuggite a piedi alla vista degli uomini armati.

Un bossolo a terra

(Foto di Colleoni) I carabinieri a Seriate

(Foto di Colleoni) Un bossolo a terra

(Foto di Colleoni)

Sul posto le forze dell’ordine e i mezzi di soccorso della Croce Verde. Ancora non è chiaro se c’è un ferito. Sul posto sono arrivati i carabinieri e un elicottero dell’Arma ha sorvolato la zona per ore. I militari hanno delimitato l’area e hanno effettuato i primi rilievi, anche con il supporto della Scientifica.





Carabinieri con il supporto della Scientifica

(Foto di Colleoni) Colpita un’auto

(Foto di Colleoni) Sul posto i carabinieri

(Foto di Colleoni)

Fucili e volti travisati

In prossimità dei bossoli, anche un’auto - una Mercedes bianca - con un vetro sfondato. Dalle prime informazioni raccolte da alcune testimonianze pare che uno o più uomini, di origine marocchina, avrebbero sparato con dei fucili contro un altro uomo, fuggendo poi in auto grazie ad un complice. Con il volto travisato (come detto da alcuni testimoni), i tre - ma il numero non è ancora certo - sarebbero scappati a bordo di una Peugeot nera, che i carabinieri stanno cercando. In auto hanno percorso in resto la stradina a senso unico che passa davanti all’edicola, fino al supermercato Unes per poi scappare allontanandosi da Seriate.

La guardia giurata del supermercato Unes, poco distante dal luogo della sparatoria, ha preso la targa dell’auto comunicandola poi ai carabinieri.

Non si sa ancora se l’uomo è stato ferito. Secondo alcuni testimoni era vestito di bianco e si sarebbe allontanato a piedi: sarebbe stato visto fuggire e salire, all’altezza del supermercato Unes, su una Ford Kuga guidata da una donna. La vettura si sarebbe diretta verso via Marconi.

Panico fuori dalle piscine

Fuori dalle piscine diverse le persone che hanno assistito alla sparatoria: una signora sarebbe stata colta da un malore e alcuni ragazzi - che erano appena usciti dalla struttura - avrebbero sentito gli spari e visto scappare gli uomini: uno di questi sarebbe passato dalle piscine per fuggire, ma l’informazione non è ancora verificata.

Un uomo che stava andando a casa con la moglie e i bambini ha sentito gli spari: la famiglia pensava si trattasse di petardi, poi ha visto un uomo con la pistola e il papà con i figli e la compagna hanno cominciato a correre a piedi per paura si essere colpiti. La sparatoria ha gettato nel panico diverse persone che erano appena uscite dalle piscine dopo una giornata domenicale di svago. I testimoni sono stati trasferiti in caserma per le deposizioni.



Dalle prime indagini, si tratterebbe di un regolamento di conti tra un gruppo di marocchini.

Piano di emergenza, i soccorsi dello staff