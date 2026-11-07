Burger button
LEGGI L'EDIZIONE DIGITALE
BERGAMO TV

SEZIONI

CRONACA SPORT ECONOMIA CULTURA E SPETTACOLI EVENTI CINEMA VIDEO PODCAST DOSSIER

RUBRICHE

AMBIENTE E ENERGIA AMICI CON LA CODA BERGAMO SENZA CONFINI EDITORIALI IL PUNTO L'ECOCAFÈ IL PIACERE DI LEGGERE INTERVISTE ALLO SPECCHIO L'ECO DI BERGAMO INCONTRA LA BUONA DOMENICA IL PUNTO (CLONE) LA SALUTE LE TUE FOTO MODA E TENDENZE OROBIE LA DOMENICA DEL VILLAGGIO RICETTE (QUASI) PERFETTE SCIENZA E TECNOLOGIA TIC TAC STORYLAB VOLONTARIATO

SPORT

NOTIZIE DI SPORT CLASSIFICA CHAMPIONS LEAGUE CLASSIFICA UEFA CONFERENCE LEAGUE CLASSIFICA SERIE A CLASSIFICHE

TERRITORIO

BERGAMO CITTÀ PIANURA VAL BREMBANA VALLI SERIANA E DI SCALVE HINTERLAND VAL CALEPIO E SEBINO ISOLA E VALLE SAN MARTINO VAL CAVALLINA VALLE IMAGNA

SERVIZI

EDIZIONE DIGITALE ABBONAMENTI NECROLOGIE OGNI VITA UN RACCONTO PUBBLICITÀ CONCORSI ECO STORE - INIZIATIVE ARCHIVIO METEO CINEMA LE AZIENDE COMUNICANO SEGNALA UN PROBLEMA COMUNICA CON LA REDAZIONE I PIÙ LETTI SKILL ALEXA NEWS IN TEMPO REALE

CHI SIAMO

REDAZIONE EDITORE CONTATTI COLLABORA CON NOI PRIVACY E POLICY

COMMUNITY

thumb Corner
 Corner
thumb Skille
 Skille
thumb Eppen
 Eppen
thumb Orobie
 Orobie
thumb Delta Index
 Delta Index
thumb Eco.Bergamo
 Eco.Bergamo

NETWORK

thumb BergamoTV
 BergamoTV
thumb Radio Alta
 Radio Alta
thumb Kendoo
 Kendoo
thumb L'Eco Cafè
 L'Eco Cafè
thumb Case in festa
 Case in festa
thumb Edoomark
 Edoomark
thumb Storylab
 Storylab
thumb Ark
 Ark
Cronaca / Hinterland Sabato 07 Novembre 2026

Stezzano, anziana sventa truffa: incastrato finto finanziere

IL RAGGIRO. La settantenne era stata contattata con la scusa dei controlli dei gioielli dopo un furto, ma ha allertato i carabinieri.

Lettura 1 min.
Alessandra Loche
Alessandra Loche

Accedi per ascoltare gratuitamente questo articolo

Stezzano, anziana sventa truffa: incastrato finto finanziere
I truffatori avevano chiesto di preparare i gioielli

Era stata individuata come «vittima», invece l’anziana settantenne, contattata da Napoli con la solita scusa dei controlli dei gioielli a seguito di un furto, ha capito subito che non stava parlando con un vero finanziere, ed è riuscita a far arrestare il truffatore. L’anziana ha finto di cadere nella trappola, invece ha avvisato i carabinieri di Stezzano, che sono subito arrivati in casa in abiti borghesi (tra loro, il comandante), mentre una pattuglia si è appostata in zona.

Arrestato quando ha citofonato

Uno dei truffatori ha tenuto impegnata la signora in una lunga videochiamata (videoregistrata dai militari), in attesa dell’arrivo del complice torinese, di 51 anni. Quest’ultimo era stato indicato dall’uomo al telefono come Marco Rossi, il delegato della Guardia di Finanza che doveva prendere lo zainetto con tutti i preziosi già sigillati nelle bustine, e avrebbe dovuto consegnare una ricevuta all’anziana. Quando ha citofonato, è stato però arrestato per tentata truffa aggravata.

Per portare a termine l’«incarico» di prendere lo zainetto dall’anziana, l’uomo avrebbe ricevuto 200 euro, più le spese

A quel punto il comandante dei carabinieri di Stezzano ha preso il telefono dell’anziana (ancora in videochiamata con il truffatore) e rivelato di essere dell’Arma: il suo interlocutore ha reagito con rabbia. Dopo l’arresto di giovedì 5 novembre, venerdì 6 il 51enne torinese, assistito dall’avvocato Stefano Soardi, ha dichiarato di far uso di droga da circa 20 anni, di essere senza fissa dimora e non conoscere i complici al telefono. Ha spiegato che spesso dorme in un parco a Torino, dove arriverebbero delle persone per offrire dei «lavori».

Per portare a termine l’«incarico» di prendere lo zainetto dall’anziana, avrebbe ricevuto 200 euro, più le spese. Come richiesto dall’accusa, l’arresto è stato convalidato con la misura cautelare della custodia in carcere. Processo aggiornato all’udienza del 2 dicembre.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Stezzano
Napoli
Torino
Sociale
Criminalità
Processo
Giustizia, Criminalità
Stefano Soardi
Marco Rossi
Guardia di Finanza