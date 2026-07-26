Torre Boldone, dal ministero 2,5 milioni per salvare l’ex convento Santa Margherita

L’ex complesso religioso

Torre Boldone l’ex convento di Santa Margherita

(Foto di Beppe Bedolis)

Il Ministero ha fissato scadenze precise, con l’aggiudicazione dei lavori entro novembre 2027. Per questo dobbiamo anticipare i tempi e partire subito con studi, incarichi e messa in sicurezza. L’amministrazione ha già avviato i primi incarichi a professionisti, tra cui archeologo, storico, architetto e coordinatore della sicurezza, e ha aperto un confronto con la Soprintendenza. Dopo questa prima fase sarà coinvolta anche la cittadinanza per condividere idee e destinazione futura dell’immobile». Alcune ipotesi sono già sul tavolo, anche se bisognerà aspettare l’esito delle verifiche, per capire lo «stato di salute» dello stabile di via Margherita e la conseguente portata della riqualificazione: «Ci piacerebbe valorizzarlo come spazio a disposizione delle associazioni e dei cittadini - spiega la sindaca -. È un recupero atteso da oltre 40 anni. Dell’ex convento se ne è parlato tanto, se alienarlo o meno. Siamo contenti di aver risolto questo problema, già nella prima parte di mandato, è un risultato importante che restituisce prospettive a un bene storico della comunità». Determinante, evidenzia l’assessore al Bilancio Enrico Artifoni, è stato il lavoro di risanamento dei conti comunali. «Il contributo è arrivato perché abbiamo rimesso in ordine il bilancio, ripristinato gli equilibri e ridimensionato correttamente l’avanzo libero. La Corte dei Conti ha certificato il superamento delle criticità riscontrate nei bilanci dal 2021 al 2024: è il riconoscimento di una gestione attenta delle risorse pubbliche».