La buona notizia è che le corse scolastiche da Bergamo città a Villa d’Almè e viceversa proseguiranno fino alla fine dell’anno scolastico, quindi fino a giugno.

L’arrivo del tram, inizialmente previsto per ottobre, è ormai slittato all’inizio del 2027. Con esso è stata rinviata anche l’ipotesi di eliminare fin da subito, o comunque poche settimane dopo, le corse scolastiche della Valle Brembana, mentre quelle dalla Valle Imagna sarebbero state comunque mantenute. «Tutte le corse bus scolastiche – dice il direttore dell’Agenzia del trasporto pubblico locale, Vezio Guidobuono – resteranno fino a giugno. In teoria, invece, verranno tolte le altre corse. Le risorse disponibili non ci consentono di mantenere in vita entrambi i sistemi di trasporto».

Le corse da e per la valle

Dovrebbero quindi restare operative tutte le corse feriali e scolastiche da Piazza Brembana a Bergamo: 27 collegamenti, dalle 5 alle 19. In direzione opposta, dal capoluogo verso l’alta valle, sono previste 34 corse, dalle 5,40 alle 20,30. In entrambi i sensi saranno mantenuti anche i collegamenti scolastici.

Lo stesso vale per la Valle Imagna: 25 le corse verso Bergamo, dalla prima in partenza da Sant’Omobono alle 5,45 fino all’ultima delle 18, e 24 quelle da Bergamo verso la valle, con l’ultima partenza valle 19. Rinviato, dunque, a settembre 2027 lo stop ai bus scolastici da Villa d’Almè a Bergamo.

Circa 340 gli studenti interessati

Sono circa 340 gli studenti che quest’anno raggiungono il capoluogo dalla Valle Brembana. Gli studenti della Valle Imagna, secondo le previsioni, prenderanno il tram dal capolinea di Villa d’Almè, mentre i bus in arrivo dalla Valle Brembana effettueranno il trasbordo alla fermata di via Mazzi, sempre a Villa d’Almè, la penultima prima del capolinea.

Dalla Valle Imagna i sindaci chiedono di aumentare la frequenza della nuova linea di bus che collegherà la stazione ferroviaria di Ponte San Pietro con il capolinea del tram a Villa d’Almè: per ora nessuna risposta positiva Finora non ha invece ricevuto una risposta positiva la richiesta della Valle Imagna, sottoscritta dai sindaci di Almenno San Bartolomeo, Almenno San Salvatore, Barzana e Palazzago e dalla Comunità montana, di aumentare la frequenza della nuova linea di bus che collegherà la stazione ferroviaria di Ponte San Pietro con il capolinea del tram a Villa d’Almè. La lettera è stata inviata all’Agenzia del trasporto pubblico locale lo scorso giugno.

«Navetta ogni 20 minuti»

Le richieste sono due: far transitare la nuova linea all’interno dei paesi, anziché all’esterno come attualmente previsto, così da intercettare il maggior numero possibile di utenti; e aumentare la frequenza del servizio, passando da una corsa ogni ora a una ogni 20 minuti, almeno nelle fasce di maggiore domanda.

Il sindaco di Almenno San Bartolomeo: «Sarebbe invece più opportuno far transitare il bus nei centri abitati» «Il percorso previsto dal piano – spiega il sindaco di Almenno San Bartolomeo, Alessandro Frigeni – rischia di limitare in modo significativo l’utilizzo della linea da parte di un’utenza potenziale di 30mila persone. Sarebbe invece più opportuno far transitare il bus nei centri abitati». Una soluzione che, evidentemente, comporterebbe però un allungamento del percorso della nuova linea. Sulla possibilità di intensificare la frequenza dei bus, il direttore dell’Agenzia del trasporto pubblico locale, Guidobuono, non lascia spazio a molte speranze: «Le risorse non ci sono».

Interscambi e parcheggi

Un altro tema che sta sollevando qualche preoccupazione è quello dei parcheggi, la cui regolamentazione, con disco orario o senza, è ancora da definire. Saranno sufficienti quelli nei pressi delle fermate?

Considerando i parcheggi nuovi ed esistenti vicino alle fermate di Almè-Sombreno (165), via Volta (90), sempre ad Almè, via Mazzi (49) a Villa d’Almè e del capolinea (96), si arriva a 400 posti auto: 284 realizzati con i lavori della Teb, a cui si aggiungono una quarantina di nuovi posti che sta realizzando il Comune di Almè nei pressi della fermata di via Volta e altri 77 già esistenti nelle vicinanze delle fermate. A questi si aggiungono 54 posti per le moto. Il parcheggio di via Mazzi, destinato all’interscambio con i bus della Valle Brembana, prevedeva inizialmente 63 posti auto, poi ridotti a 49 per fare spazio a sei stalli per gli autobus.

I collegamenti con le fermate

Da Villa d’Almè a Bergamo resteranno ancora le corse dell’Atb, ma l’obiettivo delle amministrazioni comunali di Villa d’Almè e Almè resta quello di favorire collegamenti ciclopedonali rapidi e sicuri dai due centri abitati alle fermate della tranvia. «Questo anche per evitare che chi abita in paese prenda l’auto e la parcheggi vicino alle fermate – dice la sindaca di Villa d’Almè, Valentina Ceruti –. La criticità maggiore riguarda chi, dal centro di Villa d’Almè, deve raggiungere la fermata di via Mazzi, divisi dalla statale. Con Anas e Provincia si sta progettando un marciapiede lungo via Mazzi fino al sottopasso di via Dante. Per questo stiamo insistendo con Anas affinché intervenga al più presto».

Ad Almè

Meno difficoltoso dovrebbe essere il collegamento tra il centro di Almè e le fermate. «Penso che siamo riusciti a garantire la massima accessibilità ciclopedonale – dice il sindaco Massimo Bandera –. Dalla fermata di Sombreno ci sarà una pista illuminata, utilizzabile anche nelle ore serali, fino al centro sportivo. Anche la zona di Ca’ del Fabbro è collegata dalla ciclabile fino a via Mazzi.