Villa d’Almè, 43enne investita da una moto

Una donna di 43 anni è stata investita da una moto nella mattinata di martedì 15 settembre a Villa d’Almè. L’incidente è avvenuto attorno alle 8.20 in via Sigismondi, lungo la strada statale 470 della Valle Brembana, di fronte al supermercato Lidl e poco dopo la rotonda dell’Arlecchino.

Le strisce pedonali dove si sarebbe verificato l’investimento Secondo una prima ricostruzione, ancora al vaglio dei carabinieri, pare che la donna stesse attraversando nei pressi delle strisce pedonali. Secondo alcune prime testimonianze pare che le auto si sarebbero fermate per lasciarla passare, mentre il motociclista avrebbe proseguito senza accorgersi della sua presenza, investendola.

La 43enne è stata soccorsa dalla Croce Rossa di Bergamo e trasferita all’ospedale «Papa Giovanni XXIII» di Bergamo in condizioni gravi, con un trauma cranico e traumi agli arti inferiori. Non sarebbe fortunatamente in pericolo di vita.