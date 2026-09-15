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Cronaca / Hinterland Martedì 15 Settembre 2026

Villa d’Almè, 43enne investita da una moto

L’INCIDENTE. L’incidente martedì mattina sulla statale 470, davanti al Lidl. La donna è stata trasferita in ospedale in condizioni critiche.

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Redazione Web
Redazione Web

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Villa d’Almè, 43enne investita da una moto
Il punto in cui una donna è stata investita sulla statale 470 a Villa d’Almè
(Foto di Bedolis)

Villa d’Almè

Una donna di 43 anni è stata investita da una moto nella mattinata di martedì 15 settembre a Villa d’Almè. L’incidente è avvenuto attorno alle 8.20 in via Sigismondi, lungo la strada statale 470 della Valle Brembana, di fronte al supermercato Lidl e poco dopo la rotonda dell’Arlecchino.

Bedolis
Le strisce pedonali dove si sarebbe verificato l’investimento

Secondo una prima ricostruzione, ancora al vaglio dei carabinieri, pare che la donna stesse attraversando nei pressi delle strisce pedonali. Secondo alcune prime testimonianze pare che le auto si sarebbero fermate per lasciarla passare, mentre il motociclista avrebbe proseguito senza accorgersi della sua presenza, investendola.

La 43enne è stata soccorsa dalla Croce Rossa di Bergamo e trasferita all’ospedale «Papa Giovanni XXIII» di Bergamo in condizioni gravi, con un trauma cranico e traumi agli arti inferiori. Non sarebbe fortunatamente in pericolo di vita.

Sul posto è intervenuta anche l’automedica, il cui supporto non si è però reso necessario. Per i rilievi sono intervenuti i carabinieri della stazione di Zogno. L’incidente ha provocato pesanti ripercussioni sulla viabilità, con lunghe code in entrambe le direzioni lungo la statale per l’intera mattinata.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

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