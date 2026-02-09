Burger button
LEGGI L'EDIZIONE DIGITALE
BERGAMO TV

SEZIONI

CRONACA SPORT ECONOMIA CULTURA E SPETTACOLI EVENTI CINEMA VIDEO PODCAST DOSSIER

RUBRICHE

AMBIENTE E ENERGIA AMICI CON LA CODA BERGAMO SENZA CONFINI IL PIACERE DI LEGGERE INTERVISTE ALLO SPECCHIO L'ECO DI BERGAMO INCONTRA LA BUONA DOMENICA LA SALUTE LE TUE FOTO MODA E TENDENZE OROBIE LA DOMENICA DEL VILLAGGIO RICETTE (QUASI) PERFETTE SCIENZA E TECNOLOGIA TIC TAC VOLONTARIATO STORYLAB

SPORT

NOTIZIE DI SPORT CLASSIFICA CHAMPIONS LEAGUE CLASSIFICA SERIE A

TERRITORIO

BERGAMO CITTÀ PIANURA VAL BREMBANA VALLI SERIANA E DI SCALVE HINTERLAND VAL CALEPIO E SEBINO ISOLA E VALLE SAN MARTINO VAL CAVALLINA VALLE IMAGNA

SERVIZI

EDIZIONE DIGITALE ABBONAMENTI NECROLOGIE OGNI VITA UN RACCONTO PUBBLICITÀ CONCORSI ECO STORE - INIZIATIVE ARCHIVIO METEO CINEMA LE AZIENDE COMUNICANO SEGNALA UN PROBLEMA COMUNICA CON LA REDAZIONE I PIÙ LETTI SKILL ALEXA

CHI SIAMO

REDAZIONE EDITORE CONTATTI COLLABORA CON NOI PRIVACY E POLICY

COMMUNITY

thumb Corner
 Corner
thumb Skille
 Skille
thumb Eppen
 Eppen
thumb Orobie
 Orobie
thumb Delta Index
 Delta Index
thumb Eco.Bergamo
 Eco.Bergamo

NETWORK

thumb BergamoTV
 BergamoTV
thumb Radio Alta
 Radio Alta
thumb Kendoo
 Kendoo
thumb L'Eco Cafè
 L'Eco Cafè
thumb Edoomark
 Edoomark
thumb Case in festa
 Case in festa
thumb Chi Cerca Casa
 Chi Cerca Casa
thumb Storylab
 Storylab
thumb Ark
 Ark
Il piacere di leggere / Bergamo Città
Lunedì 09 Febbraio 2026

Pattinatori, le vite che corrono sul filo del ghiaccio

IL LIBRO. Il coraggio corre sul filo delle lame dei pattinatori di figura in gara in questi giorni alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026.

Sabrina Pentariani
Sabrina Pentariani
Sabrina Penteriani
Sabrina Penteriani

Accedi per ascoltare gratuitamente questo articolo

Dietro le quinte storie di passione e impegno che superano i limiti, gli ostacoli, gli infortuni: un’ispirazione per tutti, metafora di un mondo che non smette di cercare equilibrio. Tra volteggi e cadute, questi atleti, poeti del ghiaccio, sanno unire coraggio ed eleganza, tenacia e grazia. In «Yuzuru, il volo del Samurai» (Giunti), Costanza Rizzacasa d’Orsogna racconta con voce limpida e intensa la parabola umana del giapponese Yuzuru Hanyū, fra i più grandi pattinatori di figura di tutti i tempi. La sua storia - segnata da terribili cadute, dal terremoto del Tōhoku, dalla rinascita - diventa un canto alla vita vissuta «sul filo del ghiaccio», dove ogni infortunio è preludio di luce e nuove consapevolezze.

«Gli sforzi non saranno mai vani», afferma Yuzuru, condensando l’essenza di uno sport che è anche filosofia: trasformare la fragilità in arte, la fatica in speranza. Yuzuru si è messo a servizio degli altri, contribuendo anche alla ricostruzione della sua terra d’origine. 

Ritroviamo lo stesso battito in «Finding Her Edge» (Rizzoli) di Jennifer Iacopelli, romanzo che ha ispirato la serie Netflix: sulla pista di pattinaggio, tra amore e competizione, la giovane Adriana, discendente di una stirpe di atleti, scopre che scivolare è anche un modo per imparare a rialzarsi.

Per i più piccoli c’è una serie speciale, «Ice Academy» (Il Castoro) di Luigi Ballerini e Lara Naki Gutmann, campionessa italiana di pattinaggio in gara alle Olimpiadi. Trasforma il mistero e l’amicizia in un racconto di squadra e disciplina. Anche qui, sul ghiaccio si cresce, si sogna, si trova sé stessi.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Bergamo
Sport
Pattinaggio artistico
Ginnastica
Luigi Ballerini
Lara Naki Gutmann
Giunti
Rizzoli
Netflix
Il Castoro
Olimpiadi invernali Milano-Cortina 2026