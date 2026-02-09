Il piacere di leggere / Bergamo Città
Pattinatori, le vite che corrono sul filo del ghiaccio
IL LIBRO. Il coraggio corre sul filo delle lame dei pattinatori di figura in gara in questi giorni alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026.
Dietro le quinte storie di passione e impegno che superano i limiti, gli ostacoli, gli infortuni: un’ispirazione per tutti, metafora di un mondo che non smette di cercare equilibrio. Tra volteggi e cadute, questi atleti, poeti del ghiaccio, sanno unire coraggio ed eleganza, tenacia e grazia. In «Yuzuru, il volo del Samurai» (Giunti), Costanza Rizzacasa d’Orsogna racconta con voce limpida e intensa la parabola umana del giapponese Yuzuru Hanyū, fra i più grandi pattinatori di figura di tutti i tempi. La sua storia - segnata da terribili cadute, dal terremoto del Tōhoku, dalla rinascita - diventa un canto alla vita vissuta «sul filo del ghiaccio», dove ogni infortunio è preludio di luce e nuove consapevolezze.
«Gli sforzi non saranno mai vani», afferma Yuzuru, condensando l’essenza di uno sport che è anche filosofia: trasformare la fragilità in arte, la fatica in speranza. Yuzuru si è messo a servizio degli altri, contribuendo anche alla ricostruzione della sua terra d’origine.
Ritroviamo lo stesso battito in «Finding Her Edge» (Rizzoli) di Jennifer Iacopelli, romanzo che ha ispirato la serie Netflix: sulla pista di pattinaggio, tra amore e competizione, la giovane Adriana, discendente di una stirpe di atleti, scopre che scivolare è anche un modo per imparare a rialzarsi.
Per i più piccoli c’è una serie speciale, «Ice Academy» (Il Castoro) di Luigi Ballerini e Lara Naki Gutmann, campionessa italiana di pattinaggio in gara alle Olimpiadi. Trasforma il mistero e l’amicizia in un racconto di squadra e disciplina. Anche qui, sul ghiaccio si cresce, si sogna, si trova sé stessi.
