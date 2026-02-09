Pattinatori, le vite che corrono sul filo del ghiaccio

Dietro le quinte storie di passione e impegno che superano i limiti, gli ostacoli, gli infortuni: un’ispirazione per tutti, metafora di un mondo che non smette di cercare equilibrio. Tra volteggi e cadute, questi atleti, poeti del ghiaccio, sanno unire coraggio ed eleganza, tenacia e grazia. In «Yuzuru, il volo del Samurai» (Giunti), Costanza Rizzacasa d’Orsogna racconta con voce limpida e intensa la parabola umana del giapponese Yuzuru Hanyū, fra i più grandi pattinatori di figura di tutti i tempi. La sua storia - segnata da terribili cadute, dal terremoto del Tōhoku, dalla rinascita - diventa un canto alla vita vissuta «sul filo del ghiaccio», dove ogni infortunio è preludio di luce e nuove consapevolezze.

«Gli sforzi non saranno mai vani», afferma Yuzuru, condensando l’essenza di uno sport che è anche filosofia: trasformare la fragilità in arte, la fatica in speranza. Yuzuru si è messo a servizio degli altri, contribuendo anche alla ricostruzione della sua terra d’origine.

Ritroviamo lo stesso battito in «Finding Her Edge» (Rizzoli) di Jennifer Iacopelli, romanzo che ha ispirato la serie Netflix: sulla pista di pattinaggio, tra amore e competizione, la giovane Adriana, discendente di una stirpe di atleti, scopre che scivolare è anche un modo per imparare a rialzarsi.