Perché la Terra ha la febbre? Qualche consiglio di lettura per grandi e piccini

«Cos’è il cambiamento climatico? Come funziona? Ma siamo sicuri che sia responsabilità nostra? Quali saranno gli effetti a lungo termine? Come possiamo contrastarlo?». Queste sono solo alcune delle domande che quotidianamente vengono sollevate dai non addetti ai lavori – le «persone comuni» di tutte le età – sul cambiamento climatico , un fenomeno tanto certo quanto poco immediato da comprendere, soprattutto per chi non ha una visione d’insieme sulla storia e le condizioni climatiche del nostro pianeta. Ecco allora che libri e film vengono in nostro aiuto per renderlo più chiaro e visivo, alla portata di tutti.