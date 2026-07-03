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Il piacere di leggere / Bergamo Città Venerdì 03 Luglio 2026

Teresa Capezzuto racconta ai bambini il valore dell’unicità con «Sbuffo»

NUOVE LETTURE. Attraverso la storia di un treno a vapore che impara ad accettare la propria unicità, il volume affronta temi come autostima, identità e valore delle differenze, con giochi, attività e curiosità sui treni.

Lettura 1 min.
Redazione Web
Redazione Web
Teresa Capezzuto racconta ai bambini il valore dell’unicità con «Sbuffo»
Una illustrazione del libro «Sbuffo»

Bergamo

L’autrice bergamasca Teresa Capezzuto firma il suo nuovo libro per bambine e bambini che stanno iniziando a leggere in autonomia. Si intitola Sbuffo, è pubblicato da Edizioni Il Ciliegio ed è accompagnato dalle illustrazioni giocose di Sabina Ficara.
Pensata come prima lettura in stampatello maiuscolo, la storia propone ai piccoli lettori un’avventura fantastica e allegra, capace di raccontare in modo semplice e coinvolgente il valore dell’unicità.

Il libro non è soltanto una storia da leggere: contiene anche giochi, attività e curiosità sui treni, pensati per rendere l’esperienza ancora più interattiva e adatta ai bambini che muovono i primi passi nella lettura autonoma

Il protagonista è Sbuffo, un treno a vapore che crea tante nuvolette colorate e si diverte tra fischi, corse sulle rotaie e abbondanti scorpacciate di carbone. Freccia, Piuma e Iva lo vorrebbero più alla moda, più agile e più veloce, ma Sbuffo si piace così com’è.
Il libro non è soltanto una storia da leggere: contiene anche giochi, attività e curiosità sui treni, pensati per rendere l’esperienza ancora più interattiva e adatta ai bambini che muovono i primi passi nella lettura autonoma.

Teresa Capezzuto racconta ai bambini il valore dell’unicità con «Sbuffo»
La copertina del libro

Dietro le corse sulle rotaie e le nuvole colorate c’è un messaggio preciso. «Sbuffo scopre che essere diverso non è un difetto da correggere, bensì una caratteristica preziosa — racconta Teresa Capezzuto —. Così, sceglie di vivere ogni giornata come un’avventura, con i propri tempi e qualità, rafforzando l’autostima e il valore dell’unicità».

Un tema importante per i più piccoli, che spesso iniziano a confrontarsi con il desiderio di somigliare agli altri. «La storia è costruita su azioni, immagini e situazioni visualizzabili — prosegue l’autrice —. Ci sono giochi, piccole sfide, momenti di suspense, una conclusione a sorpresa. L’obiettivo è accompagnare i piccoli lettori e lettrici lungo un’esperienza coinvolgente e profonda a livello emotivo».

Teresa Capezzuto racconta ai bambini il valore dell’unicità con «Sbuffo»
Teresa Capezzuto

Grande spazio è dato anche alla parte visiva. Le immagini di Sabina Ficara, vivaci e divertenti, accompagnano il racconto e aiutano i bambini a immergersi nella storia. «L’aspetto giocoso delle immagini — sottolinea Capezzuto — offre agli adulti l’occasione di condividere la lettura osservando insieme particolari, emozioni e situazioni che vanno anche oltre le parole, in un dialogo stretto fra componente testuale e iconica».

«Oggi siamo spesso invitati a seguire modelli dominanti, mentre la storia suggerisce che innovazione e autenticità possono convivere senza che una escluda l’altra»

Nel libro convivono tradizione e modernità: da una parte il treno a vapore, dall’altra treni più moderni. Una scelta che diventa anche metafora del presente. «Sbuffo vive in un mondo in cui tutto sembra spingere verso il nuovo, ma comprende che non è necessario uniformarsi: il suo essere un treno a vapore non rappresenta il rifiuto del cambiamento, bensì la consapevolezza della propria identità — conclude Teresa Capezzuto —. Oggi siamo spesso invitati a seguire modelli dominanti, mentre la storia suggerisce che innovazione e autenticità possono convivere senza che una escluda l’altra».

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