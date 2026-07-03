Teresa Capezzuto racconta ai bambini il valore dell’unicità con «Sbuffo»

NUOVE LETTURE. Attraverso la storia di un treno a vapore che impara ad accettare la propria unicità, il volume affronta temi come autostima, identità e valore delle differenze, con giochi, attività e curiosità sui treni.

L’autrice bergamasca Teresa Capezzuto firma il suo nuovo libro per bambine e bambini che stanno iniziando a leggere in autonomia. Si intitola Sbuffo, è pubblicato da Edizioni Il Ciliegio ed è accompagnato dalle illustrazioni giocose di Sabina Ficara.

Pensata come prima lettura in stampatello maiuscolo, la storia propone ai piccoli lettori un’avventura fantastica e allegra, capace di raccontare in modo semplice e coinvolgente il valore dell’unicità.

Il libro non è soltanto una storia da leggere: contiene anche giochi, attività e curiosità sui treni, pensati per rendere l’esperienza ancora più interattiva e adatta ai bambini che muovono i primi passi nella lettura autonoma Il protagonista è Sbuffo, un treno a vapore che crea tante nuvolette colorate e si diverte tra fischi, corse sulle rotaie e abbondanti scorpacciate di carbone. Freccia, Piuma e Iva lo vorrebbero più alla moda, più agile e più veloce, ma Sbuffo si piace così com’è.

Il libro non è soltanto una storia da leggere: contiene anche giochi, attività e curiosità sui treni, pensati per rendere l’esperienza ancora più interattiva e adatta ai bambini che muovono i primi passi nella lettura autonoma.

La copertina del libro Dietro le corse sulle rotaie e le nuvole colorate c’è un messaggio preciso. «Sbuffo scopre che essere diverso non è un difetto da correggere, bensì una caratteristica preziosa — racconta Teresa Capezzuto —. Così, sceglie di vivere ogni giornata come un’avventura, con i propri tempi e qualità, rafforzando l’autostima e il valore dell’unicità».

Un tema importante per i più piccoli, che spesso iniziano a confrontarsi con il desiderio di somigliare agli altri. «La storia è costruita su azioni, immagini e situazioni visualizzabili — prosegue l’autrice —. Ci sono giochi, piccole sfide, momenti di suspense, una conclusione a sorpresa. L’obiettivo è accompagnare i piccoli lettori e lettrici lungo un’esperienza coinvolgente e profonda a livello emotivo».

Teresa Capezzuto Grande spazio è dato anche alla parte visiva. Le immagini di Sabina Ficara, vivaci e divertenti, accompagnano il racconto e aiutano i bambini a immergersi nella storia. «L’aspetto giocoso delle immagini — sottolinea Capezzuto — offre agli adulti l’occasione di condividere la lettura osservando insieme particolari, emozioni e situazioni che vanno anche oltre le parole, in un dialogo stretto fra componente testuale e iconica».